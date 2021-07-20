«Пусть Ройзман долги фонду вернет». Вокруг ГБН опять скандал, на этот раз речь о 4,6 млн

«Комментарий один: лжец и мерзавец». Тимофей Жуков и Евгений Ройзман, нынешний и бывший руководители фонда, публично обмениваются нелицеприятными комментариями и готовятся к суду.

Руководитель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков заявил, что государство вынуждает фонд платить долги, накопленные во времена, когда ГБН руководил Евгений Ройзман, сообщает ЕАН.

Иск к фонду от Распределительной дирекции МУГИСО о взыскании долга за аренду в 4,6 млн руб. поступил в Арбитражный суд Свердловской области. Тимофей Жуков рассказал ЕАН, что в офис поступило письмо от собственников с требованием погасить старую задолженность по аренде. Нынешнее руководство фонда планирует доказывать в суде, что долг образовался в 2014 г., когда руководил организацией Евгений Ройзман.

На самом деле долгов было еще больше, мы часть уже выплатили. Перед ребятами были долги по зарплате, реабилитационный центр был в никаком состоянии совершенно, в аварийном. Ройзман как раз в 2014 году отказался общаться с людьми, которые фонд создавали, и президентом стал Андрей Кабанов, — поясняет Жуков.

Депутат считает, что в 2011 г. Евгений Ройзман, будучи руководителем фонда, договорился о помощи с бизнесменом Михаилом Прохоровым. На счет ГБН поступило 15 млн руб., но долги фонда закрыты не были. Бывшие соратники Ройзмана говорят, что он снял все деньги со счета.

﻿﻿﻿﻿﻿У нас работала аудиторская компания, перетряхивала все выписки, по которым выводились деньги из фонда, в том числе 15 млн от Прохорова. Все уходило через фирмы-однодневки. Аудиторы нам сказали, что перспектив вернуть средства нет — компании закрыты, по судам только время потеряем, — добавил Тимофей Жуков.

Евгений Ройзман прокомментировал ситуация кратко: «Комментарий один: Жуков лжец и мерзавец».

Тимофей Жуков ответил следующим образом: «Я считаю, что Ройзман использовал благотворительность, чтобы пиариться и зарабатывать деньги. Пусть долги фонду вернет».

Напомним, несколько дней назад DK.RU писал о том, что Евгений Ройзман продает картину, чтобы заплатить штраф, выписанный ему судом (60 тыс. руб. за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального и 5 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации).

— Продаю козу... У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александры Лысякова. Он раньше был очень крутой художник, и на рынке его работы встречаются крайне редко. А тут просто повезло. Одна работа — известный портрет Старика Букашкина 1976 г. Лучший, я думаю. Я его сегодня подарил Музею Наивного искусства, который я когда-то подарил городу. А вторая работа «Коза», 1978 г., размер 83/64. Вот ее я и хочу продать. 65 тысяч рублей. Стоит она дороже, но мне лишнего не надо.

Напомним, что в июне Фонду Ройзмана удалось собрать 150 млн руб. на лечение препаратом «Золгенсма» Саши Лабутина. Значительную часть средств внес «Фонд святой Екатерины» по распоряжению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.