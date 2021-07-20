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«Пусть Ройзман долги фонду вернет». Вокруг ГБН опять скандал, на этот раз речь о 4,6 млн

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман. Иллюстрация: ТАСС

«Комментарий один: лжец и мерзавец». Тимофей Жуков и Евгений Ройзман, нынешний и бывший руководители фонда, публично обмениваются нелицеприятными комментариями и готовятся к суду.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Руководитель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков заявил, что государство вынуждает фонд платить долги, накопленные во времена, когда ГБН руководил Евгений Ройзман, сообщает ЕАН.

Иск к фонду от Распределительной дирекции МУГИСО о взыскании долга за аренду в 4,6 млн руб. поступил в Арбитражный суд Свердловской области. Тимофей Жуков рассказал ЕАН, что в офис поступило письмо от собственников с требованием погасить старую задолженность по аренде. Нынешнее руководство фонда планирует доказывать в суде, что долг образовался в 2014 г., когда руководил организацией Евгений Ройзман.

На самом деле долгов было еще больше, мы часть уже выплатили. Перед ребятами были долги по зарплате, реабилитационный центр был в никаком состоянии совершенно, в аварийном. Ройзман как раз в 2014 году отказался общаться с людьми, которые фонд создавали, и президентом стал Андрей Кабанов, — поясняет Жуков.

Депутат считает, что в 2011 г. Евгений Ройзман, будучи руководителем фонда, договорился о помощи с бизнесменом Михаилом Прохоровым. На счет ГБН поступило 15 млн руб., но долги фонда закрыты не были. Бывшие соратники Ройзмана говорят, что он снял все деньги со счета.

﻿﻿﻿﻿﻿У нас работала аудиторская компания, перетряхивала все выписки, по которым выводились деньги из фонда, в том числе 15 млн от Прохорова. Все уходило через фирмы-однодневки. Аудиторы нам сказали, что перспектив вернуть средства нет — компании закрыты, по судам только время потеряем, — добавил Тимофей Жуков.

Евгений Ройзман прокомментировал ситуация кратко: «Комментарий один: Жуков лжец и мерзавец».

Тимофей Жуков ответил следующим образом: «Я считаю, что Ройзман использовал благотворительность, чтобы пиариться и зарабатывать деньги. Пусть долги фонду вернет».

Напомним, несколько дней назад DK.RU писал о том, что Евгений Ройзман продает картину, чтобы заплатить штраф, выписанный ему судом (60 тыс. руб. за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального и 5 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации).

— Продаю козу... У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александры Лысякова. Он раньше был очень крутой художник, и на рынке его работы встречаются крайне редко. А тут просто повезло. Одна работа — известный портрет Старика Букашкина 1976 г. Лучший, я думаю. Я его сегодня подарил Музею Наивного искусства, который я когда-то подарил городу. А вторая работа «Коза», 1978 г., размер 83/64. Вот ее я и хочу продать. 65 тысяч рублей. Стоит она дороже, но мне лишнего не надо.

Напомним, что в июне Фонду Ройзмана удалось собрать 150 млн руб. на лечение препаратом «Золгенсма» Саши Лабутина. Значительную часть средств внес «Фонд святой Екатерины» по распоряжению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Автор: Александра Клименко
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