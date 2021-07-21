Атмосфера — просто космос. Какими будут новые проекты «Ривьера Инвест»

В 2019 г. ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» попала в топ строительных компаний по объему ввода жилья. Трудно поверить, но за несколько лет до этого имя девелопера было не очень известно в городе.

Владелец девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» и сети клиник «Здоровье 365» Валерий Малышев в 2019 г. стал победителем бизнес-премии «Человек года». В тот же период его компания закончила строительство клубного дома «Ривьера». Этот проект стал поворотным в судьбе «Ривьера Инвест Екатеринбург». Во-первых, резко выросла узнаваемость компании. Во-вторых, проверка собственных сил прошла успешно и девелопер начал делать более смелые шаги в комплексном освоении территории. Сейчас ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» занимается строительством сразу пяти новых жилых кварталов. Подробнее о них — в нашем материале.

Фото: Валерий Малышев на церемонии вручения премии «Человек года»

Уралмаш не будет прежним: ЖК «Белая башня»

Жилой квартал «Белая башня» в скором времени вырастет на первой линии улицы Донбасская. Первый дом ЖК был построен ударными темпами и сдан в начале 2021 г. Сейчас вовсю идет строительство дома №2. В общей сложности в выбранной локации появится 93 тыс. кв. м нового жилья комфорт-класса — это четыре дома переменной этажности от 12-ти до 22-х этажей.

Фото: Жилой квартал «Белая башня»

Закончить строительство и полностью уйти с площадки мы планируем в течение следующих трех лет. Новый проект «Белая башня» — это развитая инфраструктура в сочетании с природными и историческими богатствами: рядом парк Победы, озеро Шувакиш, водонапорная «Белая башня», которая является одним из символов города. К слову, очертания «Белой башни» появились на торцах первого дома. Смотрится здорово, — рассказывает Евгений Шилов, управляющий директор ООО «Ривьера-Инвест Екатеринбург».

Фото: граффити с изображением «Белой башни» на торце дома

Квартиры в ЖК «Белая башня» сдаются с чистовой отделкой. Выровненные стены, пол и потолок; на полу ламинат, на стенах обои под покраску, установлены межкомнатные и входные двери, в ванной — комплект сантехники.

«Белорецкий» — квартал у метро

Центральная, но при этом тихая локация — вот что отличает жилой квартал «Белорецкий», который расположился в районе ул. Авиационной и Степана Разина. Комплекс состоит из двух кварталов. Многосекционные жилые дома переменной этажности были построены в первом квартале 2020 г. Второй квартал, состоящий из двух 25-этажных домов, тоже находится в высокой степени готовности. Первый из них «Ривьера-Инвест Екатеринбург» сдаст уже этой осенью, а второй — в первом квартале следующего года.

Фото: ЖК «Белорецкий»

Евгений Шилов отмечает: компании даже не пришлось рекламировать «Белорецкий» — район Южного автовокзала сейчас активно застраивается, и люди с удовольствием переезжают из старого жилого фонда в новые дома. Тем более что в непосредственной близости от «Белорецкого» есть все необходимое для жизни — развитая транспортная инфраструктура (5 мин. пешком до станции метро «Чкаловская»), продуктовые магазины, ТЦ «Мегаполис», детские сады и школы.

Фото: ЖК «Белорецкий»

К слову, высокие 25-этажные «свечки» — это визитная карточка «Ривьера-Инвест Екатеринбург». Высотное строительство позволяет сделать квартиры более доступными для будущих жильцов.

«Южный сад» и ивовые аллеи

«Ривьера-Инвест Екатеринбург» активно застраивает и южное направление города. Жилой квартал «Южный сад», состоящий из пяти 25-этажных домов, вырастет в скором времени на Вторчермете в районе улиц 2-ой Новосибирской и Умельцев. Каждый дом будет носить «природное» название: «Яблоневый сад», «Ивовая аллея», «Дубовая роща», «Кленовый сквер», «Рябиновый двор». Первые два дома ЖК будут сданы в 2022 г., а за следующие пять лет девелопер полностью закончит проект. В общей сложности здесь появится 72 тыс. кв. м нового жилья.

Фото: Жилой квартал «Южный сад»

Большое внимание застройщик уделяет облагораживанию территории и ландшафтному дизайну, ведь если на старте строительства вложить средства в озеленение дворов, глаз будущих жильцов будет радоваться. А это уже — залог счастливой жизни. Именно поэтому на территории нового ЖК вырастут самые настоящие сады из яблонь, уральских ив и рябин.

Сейчас стало намного легче вести работы по облагораживанию территории. Все без исключения застройщики уделяют много внимания озеленению дворов. Это привело к тому, что выросла целая плеяда хороших подрядчиков, профессионально занимающихся ландшафтным дизайном, — отмечает управляющий директор ООО «Ривьера-Инвест Екатеринбург».

Коммерческое наполнение ЖК не будет отставать от внешней эстетики. Уже сейчас девелопер реконструировал здание бывшего автосалона, в котором открылся магазин «Мегамарт». Кроме того, первые этажи нового комплекса займут кафе, фитнес-клубы, сервисные компании, отделения банков и т.д. В непосредственной близости от «Южного сада» располагается семь школ, порядка 15 детских садов и Уральский колледж технологий и предпринимательства.

Фото: Жилой квартал «Южный сад»

И еще один приятный бонус: южное направление города сейчас активно развивается за счет строительства микрорайонов Солнечный и Академический — появляются новые дороги и развязки. Так что беспокоиться о транспортной доступности «Южного сада» не приходится.

Дома по имени созвездий: ЖК «Космос»

Несколько месяцев назад «Ривьера-Инвест Екатеринбург» зашла на площадку бывшего завода Шнайдер Электрик на ул. Космонавтов, 7. Через несколько лет эта территория преобразится до неузнаваемости: здесь появится новое жилье класса комфорт+ и огромная аллея полувековых елей. Жилой квартал будет носить поэтичное название — «Космос». Места общего пользования, холлы, дворы — все будет выполнено в единой «космической» тематике, а дома получат названия созвездий. Первым сдадут «Орион», следом за ним — дома «Кассиопея», «Стрелец», «Андромеда» и «Лира».

Фото: ЖК «Космос»

Один из цехов завода мы пероборудуем под многоуровневый наземный паркинг, а вдоль еловой аллеи появится настоящая аллея космонавтов. Там разместим малые архитектурные формы в виде парада планет. Эти решения оживят территорию, ее внешний вид, — говорит Евгений Шилов.

На первой линии ЖК расположится торгово-офисный центр, а в первом доме квартала детский сад, который застройщик передаст муниципалитету. Новый квартал находится в окружении школ — рядом средняя общеобразовательная школа №146, школа №3 и школа №125 — продуктовых супермаркетов «Лента» и «Мегамарт», а до Основинского парка пешая прогулка займет не более 15 минут.

Фото: ЖК «Космос»

Квартирография проекта разнообразна. Жилье по вкусу здесь найдут и молодые люди, предпочитающие уединение, и семьи. Небольшие квартиры-студии оснащены специальными нишами в коридорах для установки шкафов-купе. «Двушки» и «трешки» застройщик предлагает как с классическими, так и с европейскими планировками, предполагающими наличие большой кухни-гостиной.

Тысячи квадратных метров у Veer Mall

Новая фееричная история, в которую мы вошли совсем недавно — это строительство жилого квартала возле торгового центра Veer Mall. Это будет 140 тыс. кв. м жилья. Первая половина домов расположится прямо вдоль первой линии ТЦ, вторая — вдоль парка и вновь строящейся трамвайной линии в В.Пышму. Строительство первого дома мы начнем уже в сентябре 2021 г., — рассказывает Евгений Шилов.

Фото: ЖК «Веер Парк»

Территория получится поистине уникальной — здесь свои силы сосредоточили сразу несколько крупных участников строительного рынка: «УГМК-Застройщик», «Веер Молл» и ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург». Коллаборация станет толчком к комплексному развитию этой территории. И сомневаться в востребованности жилья в этой локации не приходится. Во-первых, здесь уже построен якорный инфраструктурный объект — ТЦ Veer Mall, который уже готов обеспечить жильцов будущего квартала всем необходимым для комфортной жизни. Во-вторых, транспортная доступность района позволит быстро и комфортно добираться как до любых точек Екатеринбурга, так и в течение 5 минут оказаться у ключевых артерий на выезд за город.

Фото: ЖК «Веер Парк»

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