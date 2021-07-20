Государство конфискует петербургский порт у семьи бывшего главного охранника Путина

«Российский суд прямо и официально пишет во всех деталях, как воруют и откатывают в ближнем круге Кремля». У семей двух бывших высокопоставленных силовиков изымают порт стоимостью более 13 млрд руб.

Суд постановил конфисковать петербургский порт Бронка, который принадлежит семьям бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова и экс-замначальника петербургского управления ФСБ Николая Негодова, решив, что деньги на строительство порта получены путем «незаконного обогащения». Подробности громкой истории приводит Русская служба Би-би-си.

Порт Бронка был открыт в 2013 г., тогдашний министр транспорта Максим Соколов назвал проект «прекрасным примером сотрудничества государства и бизнеса». Порт расположен на южном берегу Финского залива, за кронштадтской дамбой — его задумывали как альтернативу Большому порту, чтобы принимать суда с большой осадкой.

Строить Бронку начали в 2011 г. силами холдинга «Форум», основным владельцем которого является Дмитрий Михальченко, который в нулевые годы познакомился с выходцами из петербургского управления госбезопасности, после чего дела бизнесмена пошли в гору. «Форум» инвестировал в строительство порта более 40 млрд руб.

В 2016 г. Михальченко арестовали по обвинению в контрабанде алкоголя. С того времени все его активы перешли во владение семей Николая Негодова и Евгения Мурова. В апреле 2021 г. Генпрокуратура подала иск в Никулинский райсуд с требованием конфисковать порт у нынешних владельцев. Среди ответчиков — лично Николай Негодов и управляющая компания порта, которая принадлежит семьям обоих бывших высокопоставленных силовиков. По мнению ведомства, у Михальченко и его покровителей нее было средств на строительство порта, а под «частными инвестициями» имеются ввиду деньги из госконтрактов на реконструкцию объектов ФСО. Поэтому вложения «Форума» в Бронку в Генпрокуратуре называют легализацией средств, полученных путем незаконного обогащения.

В июне суд согласился с доводами обвинения и постановил обратить порт в доход государства. Сейчас юристы ответчиков готовят апелляцию. По оценке прокуратуры Бронка стоит более 13 млрд руб.

Муров стал главой Федеральной службы охраны в 2000 г. и занимал этот пост до 2016 г. Почему он попал в опалу, собеседники издания не знают. Но прокуратура использовала для изъятия порта гражданский правовой механизм, а не уголовный, чтобы не расширять список фигурантов дела Михальченко, считает гендиректор Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» (по требованию Минюста внесен в список иноагентов) Илья Шуманов.

Тот факт, что генерал армии из ФСБ оказался бы фигурантом уголовного дела — это серьезные репутационные издержки для руководства страны. Мурова и так отправили в отставку, потому что, очевидно, на него упала тень дела Михальченко, но еще дальнейшее инициирование уголовных дел нецелесообразно, потому что это ближний круг президента, — рассуждает эксперт.

Решение, в котором «российский суд прямо и официально пишет во всех деталях, как воруют и откатывают в ближнем круге Кремля» руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова называет беспрецедентным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину ничего не известно про изъятие порта Бронка у семьи экс-главы ФСО.