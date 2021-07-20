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Мастер-класс космонавта и коуча Сергея Рязанского: с детьми выгоднее

Мастер-класс космонавта и коуча Сергея Рязанского: с детьми выгоднее
Иллюстрация: ЦБО

Семинар летчика-космонавта и мотивационного спикера Сергея Рязанского «Выйди за пределы!»: Специальные условия участия для семейного посещения.

Пандемия серьезно перекроила наши взгляды на бизнес и жизнь. Мы не просто меняем привычные бизнес-алгоритмы, переходя на удаленное управление процессами, но и пересматриваем основополагающие жизненные ценности — на первый план возвращаются отношения в семье, мы наконец-то вспомнили, как важно уделять внимание общению со своими детьми, ведь они так быстро растут! 

Чтобы помочь вам укрепить самые главные отношения в вашей жизни, мы решили предложить отличную общую тему для общения, обсуждения и полезного времяпрепровождения — семейный формат обучения. 

Приходите на мастер-класс космонавта, героя России Сергея Рязанского вместе с сыном или дочерью! Это спикер, который идеально подходит для того, чтобы провести время вместе и с максимальной пользой — взрослым он интересен как опытный бизнес-тренер, подросткам — как ученый и общественный деятель, а детям — как представитель профессии мечты и герой страны, человек, о встрече с которым можно будет потом с гордостью рассказать своим друзьям, а когда-нибудь — и своим детям!

А еще, если вы давно присматриваетесь к популярным бизнес-лагерям для подростков, где учат выстраивать стратегии, строить планы и управлять командой, но не уверены, что это понравится вашему ребенку, наш формат — лучший способ проверить, готов ли он общаться на языке бизнеса.

C 15 по 23 июля ЦБО предлагает специальные условия для родителей с детьми к участию в мастер-классе летчика-космонавта Сергея Рязанского «Выйди за пределы! Космические уроки для бизнеса и жизни», который состоится 23 июля в отеле Angelo. При покупке взрослого билета скидка на билет для ребёнка 12-18 лет — 50%. Билеты можно приобрести здесь.

Автор: Гринина Ирина
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