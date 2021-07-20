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Влияние третьей волны коронавируса на рост российской экономики оказалось минимальным

Влияние третьей волны коронавируса на рост российской экономики оказалось минимальным
Автор фото: pyou93. Иллюстрация: Pixabay.com

«На деятельность гостиниц и предприятий общественного питания приходится 1% валового регионального продукта. Возобновление поездок в Турцию дало больший эффект, чем ограничения».

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Третья волна пандемии Covid-19 и связанные с ней ограничения в регионах будут стоить российской экономике 0,1–0,2% ВВП — это почти не повлияет на прогнозируемый рост ВВП, который составит 3,7–4%, пишет РБК. За две рабочие недели с 28 июня российские домохозяйства снизили потребление на 4,5–6% по сравнению со сценарием, если бы ужесточения ограничений не было, подсчитал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов на основе еженедельных данных Банка России об отраслевых финансовых потоках. Эта статистика отражает платежи за товары и услуги в экономике, проведенные через Национальную платежную систему. 

Частично спад потребления обусловлен изменением условий льготной ипотеки с 1 июля, допускает эксперт: ставки по ней выросли с 6,5% до 7%, а лимиты сократились. После этого число новых заявок на ипотеку с господдержкой сократилось в 2,5 раза. 

От антиковидных ограничений сильнее всего страдают общепит, туризм, развлечения и небольшая часть розничной торговли, но снижение реального совокупного потребления в них составляет около 2% относительно потенциала, говорит Куликов. 

Другой причиной спада реального потребления может быть возобновление турпотока за рубеж, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Эффект [ограничений третьей волны] вряд ли будет заметен в масштабе всей экономики. На деятельность гостиниц и предприятий общественного питания приходится 1% валового регионального продукта, и полного запрета на их функционирование не было. Не удивлюсь, если возобновление поездок в Турцию дало больший эффект, чем ограничения, — рассказал он. 

В Минэкономразвития заявили, что многое зависит от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета. По предварительным подсчетам ученых Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, коллективный иммунитет в России достиг уровня 60%.

Автор: Андрей Пермяков
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