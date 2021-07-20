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Мишустин назначил своего зама куратором УрФО. Для чего это сделано?

Юрий Борисов
Юрий Борисов. Иллюстрация: rbk.ru

Федеральные округа страны теперь курируют вице-премьеры. В правительстве такое решение объяснили необходимостью единой экономической политики в регионах.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Вице-премьер Юрий Борисов стал куратором УрФО. Его назначение прокомментировал полпред Владимир Якушев, он подчеркнул, что «назначение кураторов федеральных округов облегчит для региональных властей работу с аппаратом федерального правительства, министерствами и ведомствами».

Уральский федеральный округ — крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал Юрий Иванович Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные Президентом России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу, — заявил Владимир Якушев.

Юрий Борисов родился в 1956 г. С марта 2011 г. — первый зампред военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. В ноябре 2012 года назначен заместителем министра обороны. С мая 2018 г. — вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу.

Поручение о закреплении кураторов за федеральными округами из числа заместителей председателя Правительства дал Владимир Путин в ходе прямой линии. В понедельник, 19 июля, глава Правительства России Михаил Мишустин распределил кураторство. Источник в аппарате правительства подтвердил РБК, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Помимо Юрия Борисова, кураторами стали:

  • Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ;
  • Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ;
  • Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ;
  • Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ;
  • Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ;
  • Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ;
  • Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Ранее DK.RU писал о том, что в 2021 г. регионы Уральского федерального округа получат на развитие сельских территорий 976 млн руб., большую часть средств — 766 млн руб. — выделит федеральный бюджет.

Как сообщает пресс-служба полпреда, на эти деньги в субъектах федерального округа построят одну и капитально отремонтируют восемь школ, отремонтируют один детский сад, библиотеку и несколько ДК. В двух населенных пунктах модернизируют сети канализации, в одном купят автобус.

Автор: Александра Клименко
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