«Если всё спланировать заранее, результат порадует». Стоит ли беременеть в пандемию

COVID ворвался в нашу жизнь внезапно, разрушив планы многих семей. Одно дело, если речь идет об отпуске — можно выбрать другое место для отдыха, сдвинуть сроки. Другое дело — беременность.

Как может повлиять коронавирусная инфекция на протекание беременности, как избежать нежелательных эффектов и как вообще подходить к планированию беременности — об этом DK.RU поговорил с генеральным директором Центра семейной медицины Дилярой Медведской.

Одно из актуальных слов сегодняшней жизни — осознанность. Быть осознанным призывают и в питании, и в выборе профессии и работы, и в тренировках, и, конечно, при планировании беременности. Какие шаги должна сделать пара, решившаяся на малыша?

Беременность — ответственный шаг. Начинать готовиться к ней — в медицине это называется прегравидарная подготовка — надо как минимум за три месяца до возможного зачатия. За это время необходимо пройти обследование врачей и насытить витаминами организм будущей мамы, а заодно скорректировать привычки, которые могут негативно повлиять на зачатие. Я не буду говорить об отказе от курения и потребления спиртных напитков — это и так все знают. Стоит обратить внимание на нормализацию веса. У женщин избыток жировой ткани вырабатывает белки, которые влияют на гормональный фон, нарушая нормальный процесс овуляции. А у мужчин снижается синтез андрогенов, что негативно сказывается на составе семенной жидкости.

То есть правильное питание и активный спорт родителей — залог хорошего здоровья малыша?

— Изнурительные занятия спортом не менее вредны для будущих родителей, чем их отсутствие. Все должно быть в меру. Когда спорта слишком много, организм не успевает восстанавливаться.

Каких врачей, кроме терапевта и гинеколога, надо посетить, какие анализы сдать?

— Сегодня в каждой клинике — и в нашей в том числе — существуют специальные программы для будущих родителей. Как правило, в них включены все стандартные исследования — от гинекологических мазков и биохимиии крови до исследования на резус-фактор и TORH-инфекции. Но я бы рекомендовала будущим родителям пройти генетическое обследование на носительство частых мутаций — особенно если один из партнеров имеет наследственные заболевания или если родители старше 40 лет.

В последнее время часто в повестке оказываются новости о детях со СМА. Говоря о генетике, вы имеете в виду такие заболевания?

— Синдром мышечной атрофии (СМА) — к сожалению, лишь одно из таких заболеваний. Это заболевание встречается у одного новорожденного из 6-10 тысяч. Но бессимптомным носителем мутации, которая приводит к СМА, является каждый 35 человек. Ребенок с заболеванием рождается тогда, когда встречаются две таких мутации — от отца и от матери: в этом случае риск, что малыш родится больным, составляет 25%. СМА вызывается поломкой в гене SMN1, расположенном на пятой хромосоме. Узнать, есть ли эта поломка у родителей, можно с помощью специального исследования. В ЦСМ такой анализ стоит 13600 руб.

Если вдруг при исследовании выяснится, что риск есть — это не повод впадать в депрессию и отказываться от родительства. Можно пройти процедуру ЭКО с преимплантационным генетическим тестированием эмбрионов на выявленное наследственное заболевание и перенести будущей маме генетически здоровый эмбрион.

Еще одна важная тема сегодня — беременность и COVID-19. Есть ли уже какие-то исследования, которые показывают влияние заболевания на плод?

— Собрано уже много данных о беременных женщинах на разных сроках, переболевших COVID. Результаты показывают, что болезнь утяжеляет течение сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия, избыточный вес, гестационный сахарный диабет), но при этом беременные женщины подвергаются меньшему риску осложнений, чем другие здоровые взрослые. Влияние вируса на плод маловероятно.

Важный факт: новорожденные выздоравливали вскоре после появления на свет во всех зарегистрированных случаях обнаружения коронавируса.

Можно ли ставить прививку во время беременности или лучше повременить?

— Европейское общество человеческой репродукции и эмбриологии рекомендует начинать планирование беременности или лечение бесплодия методами ВРТ через несколько дней после второго этапа вакцинации. Но я бы советовала подождать два месяца. Это время необходимо для формирования иммунитета и восстановления организма после вакцинации.

Решение о том, стоит ли ставить вакцину беременным женщинам, необходимо принимать после тщательной консультации с врачом и взвешивания всех преимуществ и рисков. Отмечу, что беременность и период грудного вскармливания названы в числе противопоказаний для любых вакцин, зарегистрированных в РФ.

Если женщина поставила первую прививку на раннем сроке, еще не зная о беременности, лучше не проводить второй этап. Но и прерывать беременность не стоит: заразиться от прививки ни женщина, ни плод не могут. Однако пока полноценных исследований о влиянии вакцины на беременных нет. Поэтому настоятельно рекомендую планировать беременность заранее и вакцинацию включить в один из этапов прегравидарной подготовки — так у родителей будет уверенность, что малыш родится здоровым.