«Почитают царя, любят Сталина и мечтают о советской власти — и все одни и те же люди»

«Николай II был монархом с абсолютной властью. Кто виноват в том, что страну постигла такая печальная судьба? Он. Человек, абсолютно не соответствующий своему месту. Святой» — Евгений Енин.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

Эпиграф

Ни одного царя в Екатеринбурге не пострадало.

— Как Лев Толстой — зеркало русской революции, так Николай Второй, он же гражданин Романов, — зеркало странностей и противоречий русской жизни.

Святые, которых мы заслужили

Что из себя представлял св. Николай при жизни?

Недалекий человек, развлекавшийся стрельбой по воронам и кошкам, коих валил сотнями. Это не злопыхатели придумали, это из его дневников.

Он и его супруга с превеликим энтузиазмом поддерживали разного рода черносотенцев, самые реакционные организации того времени, устраивавшие регулярные погромы. Эта мерзость была опорой трона, признанной опорой тем, кто на троне сидел.

Государственными делами Николай в ежедневном режиме не занимался. Если бы занимался, его царствие кончилось бы еще раньше, потому что управленцем он был никаким.

Расцвет России случился при Николае (помните, в СССР любые экономические успехи сравнивали с уровнем 1913 г.?) не как следствие его мудрого правления, а как результат сложения обстоятельств и процессов. Россия в начале XX века действительно быстро росла, хотя и сильно отставала от Европы. Да, это был эффект низкого старта, но и абсолютные показатели были неплохие. Шанс стать экономически развитой промышленной страной, сопоставимой с лидерами того времени — Великобританией, Германией, Францией — у России был. И этот шанс был просран лично гражданином Романовым.

Почему случилась революция? По обидно банальной причине — полнейшему несоответствию государственных институтов запросам общества.

Абсолютизм как форма госуправления в вышеперечисленных европейских странах начал закатываться с 1215 г., если считать от Великой хартии вольностей. Великая французская революция, произошедшая ровно по тем же причинам, началась в 1789-м, это XVIII век. Николай в XX веке держался за свою абсолютную власть, как маньяк за нож. Это какими же выдающимися способностями надо обладать, чтобы заставить ненавидеть себя всех, все слои общества! Я напомню, что Николай отрекся после того, как за отречение высказались командующие фронтами и Балтийским флотом, элита — революционные матросы — тут решительно ни при чем. Он со своей женой реально всех задолбал.

Кто виноват?

Николай Второй был монархом с абсолютной властью. Он полностью отвечал за то, что происходило в стране. Он принимал ключевые решения вроде совершенно необязательного участия в Первой мировой. Кто виноват в том, что страну постигла такая печальная судьба? На чьей совести миллионы жертв гражданской войны? Кто бросил вверенную ему Богом, между прочим, державу в лапы безбожной большевистской мрази? Это все он — Николай Второй. Человек, абсолютно не соответствующий своему месту. Святой.

«Голосовали вставанием»

Да, бывшего императора и его семью канонизировали не за то, что они сделали, будучи у власти, а за последние месяцы их жизни. Они мученики и страстотерпцы. Сразу прошу прощения, не хочу ничьи чувства оскорбить, но так себе мученики.

Содержались они в очень приличных условиях. Их убийство — чудовищное преступление, но расстрел как-то не принято считать мученической смертью. Жертвы зверств — как красных, так и белых — мучились не сравнить насколько сильнее, и их мучения были прямым следствием бездарности Николая как правителя. И смерть Романовых не была смертью за Христа, их никто не пытался заставить отречься от Бога, это было политически мотивированное убийство.

А вопрос о признании их святыми был решен в 2000 г. на Архиерейском соборе голосованием. По-нашему, по партийному, Романовых выбирали в святые. Голосовали вставанием.

Чьи кости?

Почему РПЦ не признает останки, захороненные в Петропавловском соборе (там могилы без табличек, безымянные, если кто не видел) останками царской семьи, несмотря на все мыслимые и немыслимые экспертизы, в общем, понятно. Что произойдет в случае признания? Монастырь на Ганиной Яме потеряет статус монастыря на месте захоронения останков, они там были зарыты временно и совсем ненадолго. По-хорошему, его надо закрывать и строить новый, на Поросенковом логу. Но и Поросенков лог — место долгого, но временного пребывания останков. И мы получим три места, связанные с останками, — мощами святых, между прочим — Ганину яму, Поросенков лог и Петропавловскую крепость. Начнется раскол — кто в какое место верит, а раскол — это не то, что нужно Православной церкви.

Ну и вообще ерунда какая-то получается. Святой, который угробил целую страну, действия которого привели к смерти миллионов, его самого и его семьи. Канонизирован по результатам голосования. Храм-на-крови не на том месте, где расстреляли (расстрельная комната находится за периметром храма). Монастырь в честь захоронения не на том месте, где захоронили. А на настоящие мощи никто внимания не обращает, и чудес, проистекающих от мощей, не зафиксировано.

Некрестный ход

Крестный ход, случившийся в эти выходные, ровно такая же странная история, прямо иллюстрация. Сначала заявлен. Потом отменен. Но крестный ход — не религиозный обряд: если ты встал и куда-то пошел, считая это крестным ходом, то это крестный ход и есть. Как идешь, где идешь, с иконой, без иконы, один, в колонне, без разницы.

Мешать запрещенному крестному ходу никто не стал. Что правильно, если вирус в среде паломников циркулирует, то они до крестного хода все уже перезаражались, на службе в храме.

Наш Христос

Каким Николай был управленцем, широкие народные массы не знают и знать не хотят. Простая мысль — если человек за все в стране отвечает, то в своем свержении и во всех последствиях свержения, включая свой расстрел, виноват прежде всего он сам — широким народным массам в головы не приходит.

Николай — наш Христос. Сектанты-царебожники верят в это буквально, остальные видят настолько жирную параллель, что оторваться невозможно. Так легко представить его смерть как принесение в жертву, и какая это жертва — целый царь! То, что он с поста царя дезертировал, отрекся, никого не интересует.

Опять же, советская власть церковь третировала, а Николай с семьей — это главная жертва советской власти, почитать его — выражать свое отношение к советской власти, идеальная для церковного человека фронда. А поскольку власть светская царя отринула, его принял народ, Николай стал царем своим, народным, захороненным на Ганиной яме и никакие экспертизы эту веру не пошатнут.

А то, что почитают царя, любят Сталина и мечтают о возвращении советской власти одни и те же люди, так это для нас неизбежно. У нас тут все соткано из противоречий, так что Николай идеально подходит на должность главного народного святого.

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