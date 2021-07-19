Губернатор распорядился убрать из города тополя и реконструировать Дендрарий на 8 марта

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов проинспектировали парки и скверы Ленинского района по приглашению ландшафтного дизайнера и идейного вдохновителя фестиваля «Атмосфера» Юлии Сорокиной.

Они осмотрели парк им. 50-летия ВЛКСМ на ул. Ясной. Администрация Екатеринбурга хочет привести его в порядок. В марте DK.RU публиковал рендеры благоустройства.

Есть хороший эскизный проект с зонами для прогулок, отдыха, игр, со специальной площадкой для выгула собак. Надо заняться воплощением всех этих задумок, тем более в сборе предложений для этого проекта поучаствовали более двух тысяч екатеринбуржцев. Надо смотреть, в какие программы можно включить реконструкцию этого парка», — заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил наложить мораторий на любые планы по застройке территории парка, сообщает justmedia.ru.

Он также отметил, что тепличное хозяйство Дендропарка на улице 8 марта давно нуждается в реконструкции. Кроме того, там необходимо решить вопрос с выходом к Исети и благоустройством тропинок.

Евгений Куйвашев поручил городским властям изучить успешные практики по замене тополей, пух которых вызывает у многих аллергию, а также становится причиной пожаров. Напомним, что в некоторые дни июня екатеринбургские пожарные совершали до 250 выездов в сутки. Подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.

Губернатор отметил, что программу по замене тополей на другие деревья можно реализовать за 10-15 лет.