Вести бизнес десятилетиями и мгновенно потерять половину. Как защитить фирму от семьи?

«В сознании людей преобладает убеждение: если бизнес ведет один из супругов, то все, что связано с компанией, относится только к нему. Бизнесмены не понимают, что общие не только квартиры и машины».

Вебинар по вопросам защиты бизнеса от семейных рисков состоялся в Екатеринбурге. Обратились к этой теме неслучайно: к сожалению, бизнесмены не всегда помнят о том, что правовой статус, который приобретает имущество при регистрации брака, влияет не только на отношения между супругами, но и на отношения между контрагентами.

Ирина Викторовна Перевалова, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, рассказала:

— В практике нотариусы очень часто сталкиваются с непониманием предпринимателями режима совместной собственности супругов. Из-за этого непонимания складываются ситуации, которые имеют крайне негативные последствия. Что же такое режим совместной собственности супругов и как он может повлиять на ведение бизнеса?

Нашим семейным законодательством установлено правило: все, что приобретено в период брака, является совместным. Режим совместной собственности означает, что вы распоряжаетесь совместным имуществом по взаимному согласию, а если происходит расторжение брака или оформляется наследство после смерти одного из супругов, доли признаются равными.

Если у вас есть бизнес-активы, которые приобретались во время брака, они будут входить в состав вашего совместного имущества, если не был заключен брачный договор. Но почему-то даже в момент подписания такого договора часто перечисляются все квартиры и машины, но забываются доходы от предпринимательской деятельности, акции, доли в уставном капитале, имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

В сознании людей преобладает такое убеждение: если бизнес ведет один из супругов, то все, что связано с этим бизнесом, относится только к нему. Вторая половина якобы ничем не рискует и ей ничего не причитается из бизнес-доходов. Но по закону это не так.

Даже если доля в ООО была получена до брака, но в период брака произошло увеличение уставного капитала, она будет в итоге признана совместным имуществом. В семейном законодательстве есть такая норма: если произошло значительное улучшение имущества, которое увеличивает его стоимость, оно признается совместно нажитым.

Бизнесмены просто забывают, что у них есть общество с ограниченной ответственностью, в которое они вкладывают, и считают его своим. Но когда наступает переломный момент в жизни — они узнают о том, что все имущество должно делиться пополам между супругами. Общим имущество будет признаваться независимо от того, на имя кого оно зарегистрировано и кто из супругов вносил денежные средства.

В России сложилась судебная практика, которая определяет, что если имущество приобретено за счет личных средств одного из супругов, оно будет считаться единоличным, а не общим. Но для этого нужно через суд доказать, что имущество приобреталось за личные средства. Пока вы не доказали обратное, все, что у вас приобретено в браке, независимо за чьи средства и на чье имя, является совместной собственностью супругов.

Кроме того, нотариусы придумали термин «спящая совместная собственность», и этот вопрос очень коварен. Мы помним, что совместная собственность возникает в момент регистрации брака, но забываем о том, что она не прекращается в момент его расторжения. Конфликт возникает, как правило, в момент, когда имущество начинают продавать. Оспорить такую сделку бывший супруг может в течение года с момента, когда он узнал, что имущество «разбудили», например, начали продавать.

Как узнать, в каком статусе имущество, единоличное ли оно?

— К сожалению, в России нет реестра совместной собственности. В реестре недвижимого имущества делаются отметки только по заявлению супруга-приобретателя. Если он не заявился, мы никогда не узнаем, в каком статусе находится имущество.

Каким образом можно изменить или прекратить режим совместной собственности?

— Самый удобный и надежный инструмент — добровольное соглашение супругов. Можно, конечно, решить этот вопрос в суде, но это финансовые и временные затраты, к тому же тратятся силы и нервы. Сегодня есть только два вида таких соглашений: это брачный договор и соглашение о разделе имущества. Оба должны иметь нотариальное подтверждение, никакие другие документы не имеют юридической силы.

Интересно и то, что все сделки, которые заключают в течение трех лет до признания гражданина банкротом, могут быть оспорены кредиторами — как сделки, совершенные в обход интересов кредитора. То есть если брачный договор или соглашение о разделе имущества заключались перед процедурой банкротства — они могут быть оспорены. Могут оспорить даже алименты, если ребенку направлялись какие-то очень большие суммы.

Как только супруг начинает заниматься предпринимательской деятельностью или вступает в брак человек, уже имеющий бизнес — нужно сразу заключать брачный договор. Это способ и защитить бизнес от семьи, и семью от бизнеса.