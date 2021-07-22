Поп-звезда среди застройщиков Урала, четыре небоскреба в Сити и гастромаркет у цирка

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: горожане назвали самого известного девелопера, а другие игроки готовы начать мегапроекты в центре и на окраинах.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Назван самый известный застройщик Екатеринбурга

Консалтинговое агентство GMK провело исследование узнаваемости застройщиков Екатеринбурга. В качестве метода исследования был выбран опрос целевой аудитории — тех, кто в ближайшее время планирует приобретать жилье в новостройке. По результатам опроса компания «Атомстройкомплекс» оказалась лидером, обогнав в том числе и крупнейших федеральных игроков. Этот уральский бренд потенциальные покупатели жилья в Екатеринбурге знают лучше всего.

Для оценки узнаваемости бренда GMK использует собственную методику, которая подразумевает соотнесение узнаваемости бренда и объемов строительства компании. «Атомстройкомплекс» попал в категорию компаний «гигантов» — с большими объемами ввода и самой высокой узнаваемостью. В Екатеринбурге всего два застройщика в категории «гиганты», однако уровень узнаваемости «Атомстройкомплекса» в разы выше, несмотря на то, что это местный игрок.

Выделяют три уровня узнаваемости бренда: top of mind — когда при упоминании сферы респондент в первую очередь называет компанию. Уровень спонтанной узнаваемости — когда компанию упоминают в числе прочих, перечисляя представителей отрасли. И наведенная узнаваемость, когда респондент вспоминает о компании после подсказки, поясняют эксперты GMK.

«Атомстройкомплекс» — абсолютный лидер на всех уровнях узнаваемости бренда застройщиков в Екатеринбурге, — рассказывает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». — 30,7% респондентов называют нас в первую очередь, когда говорят о застройщиках. Этот показатель у нашей компании более чем вдвое превышает показатель второй по узнаваемости строительной компании в регионе. При этом спонтанная узнаваемость — когда наш бренд перечисляют в числе прочих, но не первым, составляет 61,2% — это также самый высокий показатель среди застройщиков Екатеринбурга. Наведенная узнаваемость «Атомстройкомплекса» — 82%.

Данил Кузнецов уверен, что заработать высокий уровень узнаваемости бренда компании позволила работа не только в качестве застройщика жилья, но и в качестве генерального подрядчика на государственных стройках объектов инфраструктуры: девелопер участвует в реализации приоритетных нацпроектов, строит детские сады, школы, реконструирует театры. В портфеле девелопера, в частности, Дом Севастьянова, Эрмитаж-Урал, объекты Универсиады.

Девелоперы вошли во вкус. В городе снова много строят

Уральская палата недвижимости (УПН) опубликовала индекс башенных кранов, работающих на строительстве жилья в Екатеринбурге. Во втором квартале 2021 г. он вернулся к пиковым показателям 2019 г.: 143 штуки — плюс 25 (21%) за квартал. По сравнению с серединой прошлого рода рост составил 19%.

Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким — 27 тыс. квартир. Ранее покупателей заставляло торопиться желание сохранить максимально комфортные условия по ипотеке. Сейчас, когда все важные перемены уже произошли, заметное влияние на рынок будет оказывать объем строящегося жилья и количество квартир на нем, считают в УПН.

По сравнению с прошлым годом цены на новое жилье выросли на 19%, на «вторичку» — на 15%.

Застройщики быстро вернулись к пиковым показателям 2019 г. Количество квартир в предложении — на историческом максимуме. Как и цены. Как и ипотечный рынок. Объем задолженности по ДДУ за последний год вырос в 1,5 раза. Доля ипотечных сделок в последние месяцы выше 70%. Высокая зависимость от ипотеки — это высокая зависимость от настроений покупателей. В последний год для рынка жилья все складывалось хорошо. Бегство от рисков, занимать было проще, чем копить. Сейчас этот запрос почти реализован, — отмечает Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН.

Он считает, что рынку надо искать новую базу для хороших настроений. Где их найти, пока не очень понятно.

Мы не ждем, что количество квартир на рынке будет заметно больше текущего уровня. По инерции может еще на 5-10% вырасти, но может и откатиться. Пока идет запоздалый рост предложения на прошлом оптимизме. Ждем, что рынок будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине этого года будет ниже, чем во второй половине 2020 г., — говорит эксперт.

Ранее DK.RU писал, что новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Четыре небоскреба и парк. Градсовет одобрил новую концепцию Екатеринбург-Сити

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел концепцию застройки центра города. Речь о районе Екатеринбург-Сити — участке в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции, его застраивает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Проект разрабатывается давно и несколько раз видоизменялся. Последний вариант был презентован на «Иннопром-2021», рассказывал DK.RU. Однако на обновленный градсовет представили еще раз измененный проект — с небоскребами, жилыми и офисными помещениями, парковой зоной и общественными пространствами.

Как рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, разрабатывая концепцию, авторы стремились сделать вариант, при котором территория будет комфортной как для офисной работы, так и для отдыха и учебы. Согласно последней концепции, в квартале планируется возвести четыре небоскреба (от 135 до 171 м). Раньше их было пять, но одну высотку решили убрать и разбить на ее месте площадь. Высотную часть двух небоскребов, выходящих на улицу Бориса Ельцина, отдадут под жилье, в объектах, выходящих на ул. Челюскинцев, разместят апартаменты и офисы. По подсчетам авторов концепции, здесь будут работать 2,3 тыс. человек. Под всем кварталом застройщик намерен оборудовать подземный паркинг на 4,2 тыс. машиномест.

Также в квартале предусмотрены общественные пространства на 9 тыс. кв. м. Все улицы планируется сделать пешеходными, с обильным озеленением. При этом авторы рассказали, что часть деревьев, которые сейчас растут на территории будущей застройки, придется пересаживать, в том числе 150-летний дуб из Сада Казанцева. Памятники архитектуры, которыми обременена территория, девелопер планирует приспособить под образовательные объекты. Также представители УГМК заявили, что возведут в квартале детский сад на 150 мест и школу на 200 мест.

Построить Екатеринбург-Сити предполагается за 10 лет, но девелопер надеется, что работы окончатся еще раньше. Участники градсовета заявили, что концепция «сырая» и мало проработана, к примеру, в части доступов в квартал для горожан. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил принять представленную концепцию за основу, но доработать ее с учетом высказанных предложений. В итоге концепцию одобрили большинством голосов.

Объект больше 100 га. Рядом с Шарташом построят огромный логистический центр

Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства транспортно-логистического центра «Уральский». ТЛЦ расположится возле поселка Калиновский, севернее Шарташа. Общая площадь проектируемой территории — 162 га, непосредственно объект будет занимать 123 га. В проектной документации говорится, что логоцентр разработан для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с принципами Стратегического плана развития Екатеринбурга. Проект планировки определяет перспективные решения развития железнодорожной инфраструктуры, улично-дорожной сети, сети городского общественного транспорта, инженерной инфраструктуры.

Подрядчик планирует реконструировать улицу Мурзинскую на протяжении 1,6 км, а также построить дублирующий проезд — 1,2 км. Тем не менее жители Калиновского против нового проекта. Активисты собрали 1095 подписей под обращением к президенту РФ с просьбой отказаться от строительства транспортно-логистического центра на территории. Местные жители оказались обеспокоены начавшейся вырубкой лесов и развернувшейся стройкой, опасаются, что озеро Шарташ обмелеет и превратится в болото.

Ранее гендиректор ТЛЦ «Уральский» Сергей Кирсанов заверил, что на территории логопарка не будут строить производственные или промышленные объекты и не будут хранить или утилизировать опасные грузы. Топ-менеджер уточнил, что его компания заказывала экологические исследования возможного влияния строительства на озеро Шарташ. Однако они ничего не показали. Сергей Кирсанов утверждает, что водоем расположен далеко от ТЛЦ, и опасения жителей, что здесь будет большая промзона, беспочвенны. Глава ТЛЦ объяснил необходимость проекта тем, что через город проходит Транссибирская магистраль и есть потребность в перевозках грузов. Кирсанов также подчеркнул, что проект долго прочитывали с точки зрения наличия транспортных ресурсов, в первую очередь — выезда на ЕКАД.

Нам тоже не хочется создавать пробку на улице Трудовой, надо пробить дорогу до кольцевой автодороги и сделать новую развязку, чтоб автомобили приезжали в ТЛЦ не через городские улицы, — объяснил он. — Мы строим центр по отработанной технологии за свои деньги, а после того, как на месте появится железнодорожная станция, отдадим ее РЖД, — рассказал Сергей Кирсанов.

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В Екатеринбурге научились делать современные школы из старых

Компания «Атомстройкомплекс» завершила реконструкцию школы № 80 на улице Калинина в Екатеринбурге. От ветхого учебного заведения за два года работ остались неизменными только размеры земельного участка и номер школы. В старом здании занималось 500 учеников, вместимость нового выросла вдвое, до 1000. В школе реализована масса уникальных решений, рассказывают в АСК. Например, построена двухуровневая библиотека с возможностью для тихих занятий и для тематических лекций в просторном зале.

Актовый зал в новостройке — аналог современного драмтеатра, специализированный акустический проект. По принципу работы концертного учреждения в нём организованы акустика, звукоизоляция, свет, мягкие кресла, сцена, режиссерская, гримерки и помещения для хранения театрального и другого инвентаря. Изюминка школьного спортивного зала — круглые окна и динамичная перегородка. Благодаря ей помещение можно разделить на две части, в каждой из которых проводить одновременно разные командные игры: например, футбол и баскетбол. 42 учебных класса оснащены самым современным оборудованием, а вся территория школы — системами «умный дом». Они позволяют управлять влажностью, температурой, контролировать пожарную безопасность, режим проветривания помещений, есть и кнопка срочного вызова охраны.

Эта школа построена в рамках национального проекта «Образование». У нас большой опыт проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности, образовательных учреждений. Мы постарались создать все условия, чтобы учиться и преподавать здесь было интересно и удобно. Пусть таких школ в стране будет больше, а мы постараемся профессионально этому содействовать, — прокомментировал глава АСК Валерий Ананьев.

Строить новый район-гигант на юго-востоке Екатеринбурга начнут этой осенью

Компания «Синара-девелопмент» на «Иннопроме» представила федеральному, региональному и городскому руководству проект нового микрорайона «Новокольцовский». Застройщик заявляет, что на площади в 82,6 га за десять лет построит 600 тыс. кв. м жилья, где сможет разместиться 20 тыс. человек. В районе будут поликлиника, две школы по 1100 мест и четыре детских сада на 900 мест. Уже сейчас строятся дворец водных видов спорта, пять общежитий на 11 тыс. спортсменов, общественный центр и спортивное поле — к Всемирным студенческим играм 2023 г.

Глава российского Минстроя Ирек Файзуллин, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский приняли участие в церемонии закладки первого камня нового района. Заявлено, что активная застройка стартует осенью этого года, а завершить проект предполагается до 2030 г. «Синара-девелопмент» обещает создание рабочих мест внутри района, сокращение маятниковой миграции и сбалансированность социально-коммерческой инфраструктуры.

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Уральский застройщик вводит специальные цены для медиков

Компания «Атомстройкомплекс» решила поддержать медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции. При предъявлении удостоверения, медики смогут приобрети квартиры из выделенного пула со скидкой до 7,8%.

Сегодня медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку, рискуют своим здоровьем, чтобы спасать здоровье граждан. От себя лично и от всего коллектива компании «Атомстройкомплекс» благодарю медиков за их нелегкий и самоотверженный труд! Мы готовы предоставить им дополнительные скидки при покупке квартир в наших жилых комплексах, — заявил Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса».

И подчеркнул: будучи крупной, социально-ориентированной компанией, АСК выполняет рекомендации Роспотребнадзора и вносит свой вклад приближение окончания пандемии: на всех предприятиях и строительных объектах девелопера действует масочный режим, установлены санитайзеры, приборы для автоматической термометрии. Часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы, ограничены командировки, очные встречи с подрядчиками и контрагентами. Регулярно проводится тестирование сотрудников, организованы точки вакцинации в офисах, а также на строительных площадках. Для доставки вакцины на предприятия приобретен специальный холодильный аппарат. На сегодняшний день вакцинировано около 30% сотрудников компании, процесс вакцинации продолжается, отметил Валерий Ананьев.

Добавим, что строительные компании в числе первых откликнулись на призыв правительства обеспечить вакцинацию на предприятиях. В регионе инициативу поддержал Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»; Рендер: официальная документация проекта застройки «Екатеринбург Сити»