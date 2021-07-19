ПСБ и УБРиР объединили банкоматную сеть

С 19 июля 2021 года клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут вносить и снимать денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть ПСБ увеличилась более чем на 1000 банкоматов. 750 из них оснащены устройствами cash-in с возможностью внесения наличных. Большая часть банкоматной сети УБРиР расположена в регионах Урала и Сибири.



На сегодня собственная и партнерская сеть ПСБ насчитывает 9800 устройств в 3000 городах и населенных пунктах России. В числе партнеров сети — Альфа-Банк, Россельхозбанк и УБРиР.



Объединение банкоматных сетей повысит доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.