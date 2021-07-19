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ПСБ и УБРиР объединили банкоматную сеть

ПСБ и УБРиР объединили банкоматную сеть
Иллюстрация: пресс-служба Промсвязьбанка

С 19 июля 2021 года клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут вносить и снимать денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

С присоединением нового участника партнерская сеть ПСБ увеличилась более чем на 1000 банкоматов. 750 из них оснащены устройствами cash-in с возможностью внесения наличных. Большая часть банкоматной сети УБРиР расположена в регионах Урала и Сибири.

На сегодня собственная и партнерская сеть ПСБ насчитывает 9800 устройств в 3000 городах и населенных пунктах России. В числе партнеров сети — Альфа-Банк, Россельхозбанк и УБРиР.

Объединение банкоматных сетей повысит доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны. 

Автор: Инна Вейн
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