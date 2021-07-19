Екатеринбург заплатит за планировку трассы до Казани 883 млн руб.

В такую сумму дочернее предприятие госкомпании «Автодор» оценило подготовку проекта участка в 274 километра. Вся трасса должна быть завершена к 2024 г.

В апреле в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить строящуюся автотрассу Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга, чтобы обеспечить безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала. Он подчеркнул, что деньги на это надо выделить из Фонда национального благосостояния.

16 июля «Автодор-ТП», дочернее предприятие госкомпании «Автодор», объявил конкурс на разработку документации по планировке 274-километрового участка трассы Казань — Екатеринбург. Стоимость контракта оценена в 883,77 млн руб. Участок дороги должен пройти через 25 территорий: сельских поселений, муниципальных районов и городских округов трех регионов — Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

Подрядчик должен разработать схему и составить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах размещаемой автомобильной дороги или объекта дорожного хозяйства для целей резервирования, выполнить согласование документации для ее утверждения. А также предусмотреть места размещения многофункциональных зон дорожного сервиса, площадок отдыха, остановочных площадок и обосновать их расчетами.

Заявки будут приниматься до 4 августа. Подрядчика выберут до 20 августа.

Ранее DK.RU писал о том, что скоростная трасса Екатеринбург — Казань вошла в список семи приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния и может получить 50 млрд руб.

Напомним, что сейчас регион ожидает поступления федерального транша в 2,4 млрд руб. на окончание строительства ЕКАД. Его выделят раньше, чем планировалось. Об этом договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря этим деньгам Екатеринбургскую кольцевую автодорогу закончат строить в 2022 г., а не в 2023-м, как планировалось ранее. Это станет частью подготовки к прокладке новой трассы Москва — Казань — Екатеринбург.