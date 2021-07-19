За полгода в Свердловской области закрылось более четырех тысяч ИП

Регион вошел в ТОП-10 по этому показателю. «Смертность» российских индивидуальных предпринимателей достигла восьмилетнего максимума. Хуже было лишь в январе-июне 2013 г.

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с января по июнь текущего года Свердловская область потеряла 4 601 индивидуальное предприятие. В регионе закрылось 15,8 тыс. ИП, зарегистрировалось — 11,2 тыс. Выводы основаны на данных ФНС.

Средний Урал вошел в десятку регионов страны по этому показателю. Москва потеряла 10,5 тыс. ИП: закрылись 47,8 тыс., открылись 37,3 тыс. Санкт-Петербург — 8,1 тыс.: закрылись 27 тыс. компаний, открылись 18,9 тыс.

Наряду со столицами, официальной и культурной, антирекорды по закрытию ИП ставят Дагестан, Краснодарский край, Пермский край, Новосибирская область, Приморский край и Чечня.

В целом за последние полгода страна потеряла 545,8 тыс. индивидуальных предприятий — почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2020 г. «Смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума.

Напомним, что Анастасия Татулова, общественный омбудсмен малого и среднего бизнеса, основатель сети кафе «АндерСон», в речи на Петербургском международном экономическом форуме сказала о тотальном кризисе доверия между бизнесом и властью и о реальных проблемах предпринимателей:

Какая ситуация сейчас? Фактически каждое государственное телодвижение вот уже несколько лет приносит только один результат: усложнение работы цивилизованных и добросовестных участников рынка и предоставление конкурентных преимуществ теневому сектору. Все, что происходило в прошлом году, на самом деле привело к тому, что рынок посерел еще больше. Давайте по-честному: не было никакого двукратного снижения страховых взносов. Это на бумаге оно есть. Было 30%, стало 15% — но только с сумм, превышающих МРОТ. Но, как сказал еще один великий человек, 17 тыс. руб. — это средняя зарплата. Было 30%, стало 24% — спасибо, облагодетельствовали. Я вас уверяю, невозможно платить такие суммы в человекоемких областях. НДФЛ платит не человек, а предприниматель: суммарно 43% с зарплаты.

Она акцентировала внимание на постоянном повышении неналоговых платежей.

Платеж ненавидимой всеми предпринимателями организации «Росреестр», пошлина по регистрации допсоглашения в прошлом году выросла в 22 раза, — констатировала омбудсмен.

Ранее DK.RU сообщил, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого и микробизнеса. Он должен упростить компаниям работу и снизить бюрократические издержки. Но предприниматели опасаются, что он приведет к скрытому повышению налогового бремени.