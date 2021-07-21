Границы стираются: кто становится клиентом Private Banking

«Клиенты Private часто ведут бизнес в регионе, живут там, где им комфортно, финансовые решения мы с ними обсуждаем и принимаем в столице. Для удобства клиентов в городах присутствия есть офисы».

Бизнес Private Banking является одним из самых закрытых. О том, какие требования владельцы крупных капиталов предъявляют к банку-партнеру, кто они-современные private-клиенты, рассказала Анна Воробьева, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking на Урале и на Дальнем Востоке.

Анна, Росбанк L’Hermitage Private Banking в конце 2020 года победил в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации» премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards 2020. У банка большой опыт работы в сфере Private. Кто сейчас становится Private-клиентом банков?

— Клиентами Private Banking становятся собственники успешного бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний, а также члены семей и наследники указанных категорий. Росбанк L’Hermitage Private Banking в этой части не исключение. Однако есть свои особенности.

Так, с нами охотно сотрудничают бенефициары и руководители иностранных компаний в России, а также организаций, связанных с работой за пределами страны. Кроме того, наши продукты и решения — предмет активного спроса клиентов, которые связывают свою жизнь с другими странами не только с точки зрения бизнеса, но и жизни, отдыха, обучения — как своего, так и членов семьи. Это объясняется тем, что бренд международной финансовой группы Societe Generale, в состав которой входит Росбанк, очень известен на мировом рынке и вызывает доверие у клиентов. Societe Generale играет важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, объединяет более 138 тысяч сотрудников в 62 странах, ежедневно обслуживает 29 миллионов частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений.

Относительно отраслей экономики — картина очень разнообразна и меняется от региона к региону и зависит от ключевых отраслей региона. Особенность последних лет - появление большого количества клиентов IT-направления. В силу специфики бизнеса — это зачастую очень молодые люди. При этом, по-прежнему, средний возраст Private-клиента относится к более зрелой категории — 55+ и тенденция сильно не меняется.

Как вы относитесь к мнению, что Private — это исключительно мужской мир?

— Большинство наших Private клиентов — почти 70% — это мужчины. При этом есть незначительное отличие в структуре полов в Москве и Санкт Петербурге и в регионах. Так, доля женщин в центральной России чуть выше — на 2% — чем в регионах. Пока в приросте новых клиентов мы видим незначительное увеличение женщин. Кроме того, это увеличение больше связано с расширением семей за счет включения в состав Private-клиентов жен, матерей бизнесменов.

Если же говорить в целом, то сегодня гендерные стереотипы в бизнесе медленно, но все-таки стираются. Да, в мире бизнеса по-прежнему в большинстве своем успешны мужчины, однако с каждым днем мы видим все больше и больше примеров ярких женских историй успеха. К слову в Росбанке, как и во всей группе Societe Generale, уделяется особое внимание вопросам гендерного равенства, многообразия и инклюзивности. К слову, в правлении Росбанка и в целом в топ-менеджменте 50% составляют женщины.

На что может рассчитывать региональный клиент Private Banking?

— Работа с состоятельными клиентами — дорогой для банка вид обслуживания, в том числе, с точки зрения качества персонала и экспертизы, поэтому лишь немногие банки расширяют региональное присутствие. Тем не менее, Росбанк, имея развитую филиальную сеть, не просто сохраняет, но и развивает его. Мы видим растущий интерес владельцев капиталов в регионах к услугам Private Banking.

Хотя отмечу, что постепенно границы стираются. Так, клиенты Private все чаще имеют бизнес в регионе, живут на берегу моря в России или за рубежом, а финансовые решения мы обсуждаем и принимаем в столице. Для удобства клиентов в городах присутствия у нас есть Private-офисы с квалифицированными банкирами. Мы сопровождаем клиента как в родном городе, так и в любом другом.

Горизонтально интегрированная структура бизнеса Росбанк L’Hermitage Private Banking позволяет реагировать максимально быстро на запросы и предлагать индивидуальные решения с учетом опыта всей команды. Мы также стараемся использовать и разницу во времени между часовыми поясами. Учитывая то, что «московское» время дает еще и несколько часов «запаса» — длинного операционного дня хватает на решение любой задачи клиента.

Какие требования современный Private-клиент предъявляет к банку?

— В первую очень, клиент ищет надежного финансового партнера, так как обычно сотрудничество планируется на годы вперед. Стратегия и разумная риск-политика Росбанка нацелены на сохранение устойчивых позиций на рынке. Банк имеет наивысшие доступные кредитные рейтинги четырех рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт РА, Moody’s, Fitch). В марте Forbes пятый год подряд признал Росбанк одним из трех самых надежных банков России.

Во-вторых, клиент рассчитывает на глубокую экспертизу. Его интересует профессиональный взгляд на управление финансами: будь то самостоятельный выбор из предложенных решений, совместное принятие решений в формате advisory или полное делегирование управления в доверительной форме. Мир инвестиций очень быстро меняется, и, нужно сказать, отечественный Private-клиент уже понял вкус высокой доходности, которую можно получить, а также осознал риски неквалифицированного выбора стратегий. В своей работе Росбанк L’Hermitage Private Banking опирается на аналитику и опыт группы Societe Generale, обладающей общепризнанной экспертизой в управлении благосостоянием, инвестиционном консультировании и структурных продуктах. SG Private Banking отличает взвешенный подход к инвестированию. Мы действуем в интересах клиентов и помогаем сформулировать индивидуальные правила инвестиционной безопасности, предлагаем только те инвестиционные решения, которые соответствуют приемлемому для клиента уровню риска.

Наконец, клиент ожидает персональный подход и индивидуальную работу с высоко профессиональным сотрудником. Личное общение в век цифровой трансформации становится особой формой роскоши. Мы уделяем особое внимание обеспечению уровня конфиденциальности, контролю риска, исключению мисселинга. Так, наш персонал не только ежегодно проходит повышение квалификации и аттестацию, но и проверки с использованием полиграфа. Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве, особых доверительных отношениях с клиентами, поэтому максимально заботимся о постоянстве нашего персонала, уровне его квалификации и удовлетворенности.

Росбанк L’Hermitage Private Banking

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