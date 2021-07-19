Росбанк и Северсталь разработали новое предложение для клиентов

Компаниям малого и среднего бизнеса стал доступен кредит или овердрафт от Росбанка на покупку металлопроката в интернет-магазине market.severstal.com.

Клиенты интернет-магазина market.severstal.com могут воспользоваться одной из двух опций: оформить кредит до 30 млн руб. на срок до 18 месяцев, либо овердрафт до 20 млн руб. на срок до 1 года. Финансовое решение принимается за 1 день. Для этого необходимо предоставить карточку счета 51 за последние 24 месяца и (при наличии) копии действующих кредитных договоров через систему 1С.Финотчетность.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оставить заявку на сайте Росбанка, предоставить документы и подписать договор. Оплатить металлопрокат на market.severstal.com можно будет кредитными средствами с расчетного счета в Росбанке. Предложение доступно для клиентов «Северсталь Дистрибуции» в РФ при заказе металлопроката со склада.

Мы рады анонсировать совместный проект с нашим давним партнером — Группой компаний «Северсталь». Один из приоритетов Росбанка — поддерживать бизнес наших клиентов. В данном случае мы разработали максимально удобный и простой клиентский путь для покупателей продукции Группы «Северсталь». Это означает оперативное принятие решения о финансировании на основании минимально возможного пакета документов, срочное оформление договорной базы, в случае необходимости — оформление корпоративной карты для простоты расчетов, — отметил Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка.

Одно из ключевых конкурентных преимуществ кредитования клиентов «Северстали» заключается в быстром принятии решений по одобрению заемных средств.

Это позволяет экономить время и средства на решение рутинных задач, гарантируя при этом безопасность совершения сделок, — отметил начальник управления по работе с малым и средним бизнесом компании «Северсталь» Виктор Романовский.

С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

Данное предложение не является публичной офертой. Банк оставляет за собой право отказать в финансировании.

Овердрафт: минимальный срок 3 мес., максимальный 12 мес. Обязательно поручительство учредителей копании заемщика (для ИП поручительство супруга (и), в случае отсутствия такового — поручительство ближайшего родственника).

Кредиты, кредитные линии: сроки от 3 мес. до 18 мес., максимальный срок транша (для кредитных линий): 100 дней. Обязательно: поручительство учредителей копании заемщика (для ИП поручительство супруга (и), в случае отсутствия такового — поручительство ближайшего родственника); оформление залогового имущества (залогом может выступать — транспорт, оборудование, недвижимость).