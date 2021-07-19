Производители хлеба предупредили о росте цен. В Минсельхозе не видят для этого оснований

«В субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них». Поставщики повышают цены, а хлебопеки почти не могут это сделать.

Производители хлеба предупредили ритейлеров, что с августа повысят цены на свою продукцию на 7–12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный». Хлебопеки вынуждены пойти на это из-за подорожания упаковки, сырья и транспортировки товара. Так, за год маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%, говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. При этом сам хлеб подорожал всего на 1 руб. год к году. В отрасли также не хватает специалистов, и производители повышали работникам зарплаты.

Чтобы сдержать рост цен, в конце 2020 г. правительство решило предоставлять хлебопекам субсидии: 2 руб. за 1 кг хлеба — при условии, что те не повышают цены на свою продукцию. Но размер субсидий не полностью компенсирует рост цен на сырье, указывает Алексей Лялин.

В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них,— говорит исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

При этом в Минсельхозе считают, что для существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет оснований.