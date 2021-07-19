Производители хлеба предупредили о росте цен. В Минсельхозе не видят для этого оснований
«В субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них». Поставщики повышают цены, а хлебопеки почти не могут это сделать.
Производители хлеба предупредили ритейлеров, что с августа повысят цены на свою продукцию на 7–12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный». Хлебопеки вынуждены пойти на это из-за подорожания упаковки, сырья и транспортировки товара. Так, за год маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%, говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. При этом сам хлеб подорожал всего на 1 руб. год к году. В отрасли также не хватает специалистов, и производители повышали работникам зарплаты.
Чтобы сдержать рост цен, в конце 2020 г. правительство решило предоставлять хлебопекам субсидии: 2 руб. за 1 кг хлеба — при условии, что те не повышают цены на свою продукцию. Но размер субсидий не полностью компенсирует рост цен на сырье, указывает Алексей Лялин.
В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них,— говорит исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
При этом в Минсельхозе считают, что для существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет оснований.
Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, — рассказали в пресс-службе министерства.