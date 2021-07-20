Мультики, мастер-классы и английский. Виртуальный лагерь, который точно понравится ребенку

Онлайн-платформа обучения английскому №1 в Европе Novakid дает старт виртуальному летнему лагерю Easy Breezy: 7 недель увлекательных занятий, мастер-классов и шедевров мировой мультипликации детям.

Лето — это маленькая жизнь и большой праздник. Novakid приглашает сделать летние месяцы еще и увлекательно-полезными, с виртуальным детским лагерем Easy Breezy. Это фестиваль мультфильмов на английском языке, 21 мастер-класс для развития креативности и столько же открытых уроков английского языка с лучшими преподавателями Novakid.

Важная часть Easy Breezy — фестиваль анимационных фильмов. Не секрет, что просмотр кино или сериалов в оригинале — один из лучших способов погружения в языковую среду и расширения словарного запаса. Программа фестиваля включает в себя 35 мультфильмов, в числе которых — участники и лауреаты ведущих мировых фестивалей анимации. Малышей ждут короткие забавные видео, а участников постарше — более серьезные мультфильмы с актуальной для подрастающего поколения тематикой. Специальная часть фестивальной программы подготовлена в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм»: специально для Easy Breezy легендарные мультфильмы были дублированы на английский язык с субтитрами.

Еженедельно участникам Easy Breezy предлагается новый блок, состоящий из уроков английского и творческих мастер-классов. Каждая неделя посвящена своей теме: хобби, музыка, спорт, кулинарное мастерство, профессии, мир животных, путешествия. Уроки проводят учителя-носители языка. Благодаря игровой форме занятий, участники смогут не только подтянуть знания, но и по-настоящему полюбить английский язык.

На практических занятиях все желающие научатся рисовать в необычных техниках, мастерить полезные поделки и игрушки, поставят мини-опыты и даже попытают силы в кулинарном мастерстве.

Смотреть мультфильмы, мастерить поделки, проходить веселые уроки и получать за это подарки? Проще простого!

В переводе с английского Easy Breezy означает «проще простого», это не просто название, но и настоящий девиз нашей летней творческой активности для детей. Наша главная цель — увлечь детей английским языком, заинтересовать их и показать все преимущества, которые открывает знание этого языка. Оригинальный формат занятий, актуальные темы, хиты анимации: мы уверены, что при правильном подходе изучение языка может по-настоящему влюбить в себя ребенка, — объясняет идею проекта основатель Novakid Максим Азаров.

Easy Breezy Virtual Camp проходит онлайн с 12 июля по 29 августа. Участие в мероприятии полностью бесплатное. Ознакомиться с полной программой и присоединиться к лагерю можно на сайте: camp.novakidschool.com.

Партнеры проекта: радиостанция «Детское радио», производитель мармелада Haribo, международная сеть телеканалов Cartoon Network и социальная сеть Likee.