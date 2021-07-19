«Красное & белое» готовится к выходу на биржу. Ритейлера оценивают в половину выручки

Владелец алкоритейлера может провести IPO и продать до 20% компании уже до конца этого года — на волне интереса инвесторов к розничным активам. Консервативная оценка К&Б — примерно 245 млрд руб.

Mercury Retail Group начала подготовку к IPO торговой сети «Красное & белое», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночный источник. Владелец ритейлера нанял E&Y, чтобы провести due diligence сети. По данным издания, владельцы сети обсуждают размещение 15–20% акций с перспективой дополнительного размещения. Кроме того, в «Красное & белое» начальником управления корпоративных финансов и связей с инвесторами стал работать Андрей Васин, занимавший аналогичную должность в X5 Group.

Сеть «Красное & белое» принадлежала челябинскому бизнесмену Сергею Студенникову, но в январе 2019 г. он договорился об объединении с ГК «Дикси» и сетью «Бристоль» с их владельцами Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым. Объединенная структура стала называться Mercury Retail Group, 51% в ней принадлежит Кесаеву и Кациеву, 49% — господину Студенникову.

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Сеть «Красное & белое» основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит». Но в декабре того же года работа сети была парализована из-за обысков ФНС. Через месяц стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым об объединении своих активов в Mercury Retail Group, 51% принадлежит Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову. Компания ранее договорилась о продаже сети «Дикси» «Магниту» за 92 млрд руб.

Mercury Retail Group рассчитывает, что «Красное & белое» оценят примерно в 0,5 годовой выручки сети: в 2020 г. она составила 490 млрд руб., то есть на бирже ритейлера могут оценить в 245 млрд руб. При этом «Красное & белое» растет высокими темпами, в отличие от других участников рынка.

За последний год интерес инвесторов к розничным активам в России повысился. Так, успешные IPO провели онлайн-ритейлер Ozon и сеть Fix Price. На волне этого интереса «Красное & белое» может выйти на биржу уже до конца этого года, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.