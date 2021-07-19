Парадокс: квартиры на стадии котлована в Екатеринбурге дороже готовых

Аналитики изучили цены на новостройки и выяснили, что вкладываться в недвижимость на старте проекта стало невыгодно. С чем это связано, объяснил Михаил Хорьков.

Компания bnMAP.pro проанализировала цены на екатеринбургские новостройки за первое полугодие и пришла к выводу: лучшие предложения — в домах, готовых к сдаче в эксплуатацию. Так, средняя стоимость квадратного метра в проектах эконом-класса, которые еще не начаты, но уже запущены в продажу, составляет 91,7 тыс. руб. В домах, где работы находятся на нулевом цикле, — 85,9 тыс. руб. В новостройках на стадии сдачи в эксплуатацию — 76,4 тыс. руб. Хотя предложений с такой средней стоимостью в Екатеринбурге немного — 1,8 тыс. кв. м.

Этот феномен объяснил Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН. Он участвовал в исследовании bnMAP.pro. Он полагает, что до введения механизма проектного финансирования застройщики стремились привлечь как можно больше дольщиков на старте проекта. Сейчас стимул демпинговать исчез — они получают финансирование в банках.

Нельзя сбрасывать со счетов и заметный рост себестоимости стройки. Из-за него новые проекты оцениваются дороже тех, что близки к завершению.

Ситуация в каждом случае или районе может меняться. На стадии котлована у покупателей есть максимальный выбор планировок, этажей и расположения квартир. В свою очередь к моменту сдачи дома в эксплуатацию могут остаться лишь не очень ликвидные предложения. Кроме того, чаще всего это самые большие квартиры. Поэтому, несмотря на снижение цены квадратного метра в целом, такое жилье обойдется дороже, — добавил Михаил Хорьков (цитата по znak.com).

Ранее DK.RU писал, что девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. За второй квартал 2021 г. число кранов на стройках выросло на 19% по сравнению с серединой 2020 г. Но уже сейчас количество квартир в предложении — на историческом максимуме.

Мы не ждем, что количество квартир на рынке будет заметно больше текущего уровня. По инерции может еще на 5-10% вырасти, но может и откатиться. Пока идет запоздалый рост предложения на прошлом оптимизме. Ждем, что рынок будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине года будет ниже, чем во второй половине 2020 г., — прокомментировал ситуацию Михаил Хорьков.

Напомним, что екатеринбургские девелоперы готовы запустить ряд интересных проектов. Так, Андрей Гавриловский намерен построить жилой комплекс на берегу Исети. Речь идет о трех высотных домах в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети. Сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений.

Компания «Навигатор» (структура УГМК) хочет возвести жилье на месте недостроенной башни «Делового центра внешнеэкономической деятельности» на Октябрьской площади, 5. Но против этого выступает предприниматель и экс-депутат гордумы Олег Хабибуллин, которому принадлежит треть площадей в заброшенной башне. В настоящий момент он обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить соглашение, на основании которого структура УГМК намерена реализовать проект на Октябрьской площади, и действия правительства Свердловской области на предмет коррупционной составляющей