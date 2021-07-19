«Мы думали, в «Тихвине» будут нервничать». Изнанка Forum City с квартирами от 10 млн руб.

Пустырь на месте Центрального рынка становится новым местом притяжения. Первые 50 семей уже обживают квартиры ЖК Forum City стоимостью под 200 тыс. руб. за метр. DK.RU побывал внутри и узнал главное.

Екатеринбургский девелопер Forum Group достраивает жилой комплекс имени себя на месте Центрального рынка. Девять башен Forum City соседствуют с самым элитным клубным домом уральского мегаполиса, часть квартир в них уже перегнали «Тихвин» по цене метра — как и архитектура, фасады, озеленение и т. д. Что внутри Forum City, в закрытом дворе и на крышах башенок, сколько все это стоит и каковы главные фишки проекта — в фоторепортаже DK.RU.

Проектированием и развитием двух кварталов в центре Екатеринбурга, ограниченных улицами Хохрякова и Шейнкмана, компания Forum Group занималась с начала 2000-х. Идея была придумана сразу: создать островок Европы в уральском мегаполисе. Первым шагом на этом пути стал клубный дом «Тихвин», квартиры в котором имеет политический и бизнес-истеблишмент города. До сих пор этот ЖК удерживает первенство Екатеринбурга по дороговизне квадратного метра и покидать крепость, в которую сложно попасть даже силовикам, приехавшим с обыском, жильцы не спешат. Даже несмотря на появившиеся в городе современные элитные комплексы, отмечает Михаил Ерофеев, коммерческий директор Forum Group и глава проекта Forum City.

Далее компания возвела две торговые галереи на улице Радищева — обе в концепте фешенебельного стрит-ритейла, а затем приступила к освоению территории бывшего Центрального рынка.

Сначала мы планировали построить там торгово-офисный центр, проект делало известное британское архитектурное бюро. Это был бы выдающийся объект: две деловые башни, внизу — торговля, сверху — вертолетная площадка. Мы даже успели вырыть котлован и забить сваи, но грянул кризис 2008 года. Мы не стали тогда рисковать и отступились от площадки на время, — вспоминает Михаил Ерофеев. — После вернулись к ней и решили переформатировать изначальную идею: уйти в жилье. Причем мы понимали, что район Центрального рынка для Екатеринбурга значимый и строить здесь посредственность нельзя.

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Сначала девелопер привлек отечественных проектировщиков. Те предлагали возвести жилой комплекс в форме стандартного квадрата: крепость с закрытым двором. Тогда представители Forum Group решили послушать, что скажут европейцы. Работать над проектом начало нидерландское бюро LEVS architecten — его глава Мариан Лооф ранее была главным архитектором Амстердама. Голландцы привезли в Екатеринбург объемный макет, расставили на столе здания — получился обычный ЖК переменной этажности, вспоминает Михаил Ерофеев:

Спросили: «Нравится?» и, услышав в ответ невнятное «Ну-у-у…», смахнули макет на пол и расставили на столе новые башенки. Получилось девять зданий, объединенных между собой. Нас насторожило, что дома стоят близко друг к другу — практически окна в окна, но европейцы аргументировали: новое поколение не боится других людей и открыто для знакомств и общения. Подтверждение тому — ставшие популярными коллективные столы в ресторанах, где может сидеть сразу несколько разных компаний. Мы влюбились в эту идею и в 2019 году начали стройку.

Улица Радищева сама по себе прямая, поэтому фасады, выходящие на нее, сделали лаконичными и жесткими. Голландские архитекторы разработали специальную карту: на один квадратный метр фасада должно приходиться два желтых кирпича, пять коричневых и так далее. Облицовывали здания в строгом соответствии с этим документом. Клинкерный кирпич делали на заводе в Германии по спецзаказу — в каталоге предприятия не существует цветов, задействованных в уральском проекте.

Стекла использованы специальные, солнцезащитные. Также стеклопакеты обеспечивают высокий уровень шумоизоляции — чтобы трамваи не мешали жителям. Все первые этажи зданий, выходящих на Радищева, отданы под коммерцию — операторов подбирали заранее. В помещении, где планируется новое заведение Виктора Новикова (гастробистро «Горожане»), сразу предусмотрели всю необходимую для общепита начинку. «Это чтобы со временем здесь не появился какой-нибудь «Мир аккумуляторов», — поясняет глава проекта Forum City.

Озеленением в проекте занимались тоже варяги — международное бюро ландшафтной архитектуры S&P. Европейцы создали аллею из лип и яблонь со стороны улицы Радищева, отгородив пешеходную часть от велодорожки большими деревьями.

Растения представители Forum Group выбирали в нескольких питомниках: один расположен в Германии, второй занимает площади на территории ФРГ и Бельгии, третий — польский. Деревья везли в специальных фурах-рефрижераторах, причем по пути в Екатеринбург яблони успели отцвести прямо в фурах, говорит Михаил Ерофеев. Всего для Forum City из Европы ехали 14 рефрижераторов с деревьями: восемь для первой очереди ЖК и шесть для второй.

Самое высокое дерево — 14-метровую сосну — устанавливали с помощью двух подъемных кранов. А вот березки посадили наши, российские. По березкам мы впереди планеты всей, — отмечает Михаил Ерофеев.

Во двор могут попасть только жители Forum City. Фасады здесь отличаются от тех, что выходят на Радищева: штукатурка, металл и везде плавные линии. Дома стоят близко друг к другу, и были серьезные беспокойства, что покупателей это отпугнет, говорит Михаил Ерофеев. Однако голландцы так скомпоновали комплекс, что стены не давят на человека, находящегося внутри двора. Это не привычный всем колодец: дома разной высоты (от 8 до 32), из любой точки двора видно небо, просматриваются соседние здания.

Для жителей комплекса сделали сквозной вход в ресторан со стороны двора и обустраивают летнюю веранду. Попасть на нее обычные посетители заведения общепита не смогут.

В Forum City работает коммьюнити-центр — общественное пространство для жильцов, где они могут поиграть в настольные игры, провести мероприятия, поработать, поучаствовать в мастер-классах и др. Здесь туалет, настолки, кулер, чай-кофе, доска для рисования. Это пространство особенно популярно у подростков, которым нужно где-то собираться в непогоду. У жильцов есть возможность зарезервировать время в коммьюнити-центре — с помощью мобильного приложения. Также приложение показывает, какова загруженность пространства в данный момент.

Часть дорожек во дворе отсыпана гранитной крошкой (как в парке), часть — с твердым покрытием, чтобы было удобно гулять с коляской. Детских площадок несколько, они рассчитаны на разный возраст: для самых маленьких есть песочница и более спокойные развлечения, для ребят постарше — игровые комплексы посерьезнее. Сейчас заканчивают обустройство площадки для взрослых — с тренажерами.

Квартиры в Forum City разные, рассказывает глава проекта: в первой очереди особой популярностью пользовались 60-метровые, их там больше. Есть квартиры по 90 кв. м, 100 кв. м, 120 кв. м. Покупатели жилья в двух последних домах уже больше интересуются площадями в 200 кв. м. Также есть возможность купить несколько квартир и объединить их в одну — 300-метровую, например. На верхних этажах есть квартиры с потолками в 6 м, также можно взять вариант с отдельным входом со стороны двора — с небольшой собственной приватной территорией, где можно разбить садик, обустроить террасу.

В ЖК есть небольшой тренажерный зал — зона кардио. Можно забронировать время с помощью мобильного приложения и прийти позаниматься, когда в зале будет посвободнее. Инструкторов здесь нет, жильцы сами организуют свои тренировки. Нет и душевой (только туалет). Предполагается, что человек примет душ дома, быстро спустившись из зала на лифте.

В зоне кардио все устроено таким образом, чтобы исключить травмы: нет блинов для штанги (чтобы не упали на ногу), тренажеры надежно прикручены к полу (чтобы не опрокинулись). Каждый житель комплекса, который собирается посещать зал, подписывает бумагу — документ снимает ответственность за здоровье и жизнь атлета с управляющей компании. Как говорит Михаил Ерофеев, делать бассейн в Forum City не стали — в соседнем «Тихвине» он есть, а для жителей нового ЖК действует сквозная партнерская программа: они могут пользоваться инфраструктурой всего квартала без ограничений.

Минус первый этаж занимает паркинг. Здесь 570 мест (по числу квартир).

У жителей есть три варианта: взять стандартное машиноместо, купить двойное (паровозиком друг за другом) или приобрести закрытый бокс на два авто.

Также в ЖК есть кладовые площадью от 4 до 10 кв. м. Можно купить несколько таких, говорит Михаил Ерофеев, но использовать их разрешено только для личных нужд — хранить то, что обычно любят складировать на балконе:

Просто был один житель в ЖК «Мечта», который хотел приобрести десять кладовых и сделать там склад для своего предприятия. Такое нам точно не нужно.

Глава проекта Forum City также рассказал, что на минус втором уровне размещены мусорокамеры — там холодно, они оборудованы вытяжкой, вентиляцией. Жильцы оставляют там отходы, после чего мусор разделяют на пластик, стекло и органику и ежедневно вывозят на свалку.

В каждом доме предусмотрены комнаты для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов и др. Вход в них, как и во все общественные помещения, с помощью специального магнитного ключа.

На каждом доме будет эксплуатируемая кровля — с примерно одинаковым функционалом, но разными деталями. На самой обжитой уже отмечали свадьбу, несколько детских дней рождения и один взрослый.

Сюда жители приходят позагорать, позавтракать, посмотреть общегородской салют, почитать и т.п. На других кровлях планируют сделать также небольшую детскую площадку и комнату для кейтеринга. Зимой кровли не так популярны у жильцов: снег сбрасывать особо некуда, отмечает Михаил Ерофеев, поэтому просто расчищают небольшую площадку в центре — этого достаточно.

Стекла-ограждения сделаны таким образом, чтобы ветер не задувал на кровлю — для этого заказывали специальное исследование в профильном НИИ. Также предусмотрели важную деталь: трос с кольцами — чтобы промышленным альпинистам было удобнее крепить свое оборудование во время мытья фасадов (это они делают дважды в год).

Окна жители Forum City могут не открывать: вентиляция и кондиционирование в комплексе устроены таким образом, что в квартиры подается очищенный воздух температурой 21 градус, собранный с верхней точки.

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Михаил Ерофеев говорит, что какого-то самого шикарного вида, который открывается, например, только из третьего дома, нет.

Один покупатель выбирал лофт, мог себе позволить квартиру в любой башне, с самой шикарной перспективой на Екатеринбург. Выбрал ту, из которой больше видно двор: зелено, уютно. Сказал: «Я города на работе насмотрелся».

Глава Forum City добавляет: изначально у девелопера были опасения, что жителям ЖК «Тихвин» не понравится соседство с новым комплексом. «Мы думали, в «Тихвине» будут нервничать из-за того, что девять башен перекроют им вид на часть города. Но вышло совсем наоборот. Жители говорят: «Раньше мы смотрели на неприятный пустырь, а теперь у нас перед глазами красивый объект».

Мобильное приложение для своих ЖК Forum Group разрабатывает самостоятельно. Получается дороже, чем нанимать сторонних специалистов, говорит Михаил Ерофеев, но так девелоперу свободнее — все заказы приоритетны, все идеи реализуются моментально. Для Forum City, например, удалось оперативно разработать возможность генерации кодов доступа в ЖК. Житель с помощью мобильного приложения может создать код, который будет действовать в течение заданного времени, и отправить его своему гостю — тот попадет в комплекс без взаимодействия с охранниками.

Также для нового ЖК разработали возможность арендовать сейфовые ячейки. Они находятся при входе. Любой, кому нужно что-то передать жителю Forum City, может оставить вещь внутри, сгенерировать код доступа к ячейке и отправить его получателю. Таким образом управляющая компания экономит время сотрудников службы рецепции, которое можно потратить на другие, более сложные задачи. Также с помощью приложения можно получить доступ к камерам видеонаблюдения и посмотреть, например, чем занят ребенок во дворе.

Для ЖК «Ольховский парк» есть функция «вызов лифта». То есть можно, например, пока одеваешь ребенка на прогулку, заранее вызвать лифт прямо из квартиры. Когда выйдешь за порог, он уже будет тебя ждать. Вроде бы такая мелочь, но знаю, что жители пользуются этой функцией, им нравится, — говорит Михаил Ерофеев.

Вторую очередь Forum City сейчас достраивают. Все квартиры в комплексе передают собственникам с черновой отделкой. Как говорит Михаил Ерофеев, опыт строительства «Тихвина» показал: люди предпочитают сами делать планировку и отделку квартир. Все попытки сломать эту систему тщетны.

Мы пытались заранее обговаривать планировку. «Устраивает? — Да!». Строили стены. В итоге семья заезжает и начинается демонтаж этих стен. Понять можно: у всех жены, причем жены-дизайнеры, так что мы отдали эти вопросы полностью на откуп жильцов, — рассказывает топ-менеджер.

В рамках второй очереди в Forum City появится также коворкинг — офисное пространство на первом этаже, куда можно будет попасть, пройдя во двор с улицы Радищева.

Рядом расположится фудмаркет — он будет соединен с галереей Luxury и заработает через полтора года. Открыть такое заведение предложили голландские архитекторы — чтобы пронести дух площадки, где работал Центральный рынок, через время и дать ей новый импульс. Планируется, что фудмаркет станет не фермерским рынком, а подобием европейского гастрономического фестиваля, где можно купить и попробовать свежие продукты и деликатесы. Рестораторы города присматриваются к площадке, говорит Михаил Ерофеев. Также специалисты Forum Group следят за развитием фудмаркета в ТРЦ «Гринвич» — чтобы проанализировать опыт пионера в этом деле, учесть ошибки и сделать свой объект более совершенным.

Окна коворкинга и фудмаркета будут выходить на площадь — на ней планируются разнообразные активности, в зависимости от сезона. Зимой — елка и каток, летом — выставки, показы фильмов под открытым небом и др.

Пока заселиться в ЖК успели только 50 семей, говорит Михаил Ерофеев. При этом квартиры в трех первых домах раскуплены полностью, а во второй очереди осталось штук 20. Всего в Forum City построят 570 квартир — это порядка 55 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадрата в Forum City — 185 тыс. руб. Квартиры на верхних этажах дороже, говорит глава проекта:

Мы уже перегнали «Тихвин»: в седьмом доме один объект ушел по 210 тыс. руб. за метр. Стоимость обслуживания жилья при этом составляет 74 руб. с квадратного метра ежемесячно.

По данным СМИ, инвестиции в проект составляют порядка 5 млрд руб., однако в компании объем вложений не раскрывают. Михаил Ерофеев отмечает лишь, что сумма, на которую рассчитывали изначально, серьезно подросла.

Металл подорожал на 30%, утеплитель — на 150-200%. Клинкерный кирпич у нас немецкий: евро вырос, себестоимость — тоже. Мы стараемся заключать контракты с производителями стройматериалов на весь цикл строительства, чтобы цена была зафиксирована и уже не менялась для нас. Совсем скоро вводим в эксплуатацию седьмой дом, там как раз работали по таким твердым контрактам, — рассказывает топ-менеджер Forum Group.

Восьмую башню ЖК введут в эксплуатацию весной 2022 г., а завершится проект в 2024 г. — к этому времени возведут последний девятый дом, который будет самым высоким в комплексе (32 этажа).

Фото: Дмитрий Емельянов для DK.RU