Екатеринбургские компании задолжали 208 млн руб. за газ
Задолженность среди населения составила 88 млн руб. Это на 11 млн больше, чем год назад. Самый злостный неплательщик накопил долг размером 384 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за поставку газа у юридических лиц, среди которых управляющие компании и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на 1 июля 2021 г. составила 208 млн руб. «Екатеринбурггаз» судится с должниками, требуя погасить долги. Компания обслуживает почти 800 предприятий столицы Урала и около 400 тыс. потребителей среди населения.
Долг физических лиц за потребленный газ составил 88 млн руб., из них просроченный больше трех месяцев — 32 млн руб. За год общая сумма задолженности потребителей газа в Екатеринбурге увеличилась на 11 млн руб. Самый злостный неплательщик проживает в поселке Совхозный, он накопил долг на сумму 384 486 руб.
К должникам, которые не платят систематически, сотрудники «Екатеринбурггаза» вынуждены применять крайние меры — приостановление поставки газа до полного погашения долга. Абонентов перед процедурой отключения неоднократно уведомляют с помощью смс-рассылки и голосовых сообщений. Тем, кто не платит за газ больше двух месяцев, также начисляются пени (с 1 января 2021 г. отменен мораторий на начисление пени за долги ЖКХ).
Напомним, что «Екатеринбурггаз» признан лучшим налогоплательщиком 2020 года. Компания победила в общегородском конкурсе. Торжественное награждение состоялось 7 июля 2021 г. в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что деятельность победителей конкурса способствует развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и повышению инвестиционной привлекательности.
Ваш опыт прозрачного ведения бизнеса, участие в социальных мероприятиях, оказание помощи населению в борьбе с коронавирусом являются ярким примером для всего бизнес-сообщества нашего города, — заявил глава города.
Но не только «Екатеринбурггаз» сталкивается с высокими задолженностями. Ранее DK.RU сообщал, что долг абонентов АО «ГАЗЭКС» за потребленный газ составила в июне 2021 г. 270,4 млн руб., из них 115 млн руб. — просроченный более 2 месяцев. С января 2021 г. общая сумма задолженности выросла на 15% (37 млн руб.). Компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газоснабжение предприятий и жителей 52 муниципальных образований Свердловской области.