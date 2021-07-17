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Екатеринбургские компании задолжали 208 млн руб. за газ

Екатеринбургские компании задолжали 208 млн руб. за газ
Иллюстрация: «Екатеринбурггаз»

Задолженность среди населения составила 88 млн руб. Это на 11 млн больше, чем год назад. Самый злостный неплательщик накопил долг размером 384 тыс. руб.

#ДОЛГИ#НОВОСТИ

Дебиторская задолженность за поставку газа у юридических лиц, среди которых управляющие компании и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на 1 июля 2021 г. составила 208 млн руб. «Екатеринбурггаз» судится с должниками, требуя погасить долги. Компания обслуживает почти 800 предприятий столицы Урала и около 400 тыс. потребителей среди населения.

Долг физических лиц за потребленный газ составил 88 млн руб., из них просроченный больше трех месяцев — 32 млн руб. За год общая сумма задолженности потребителей газа в Екатеринбурге увеличилась на 11 млн руб. Самый злостный неплательщик проживает в поселке Совхозный, он накопил долг на сумму 384 486 руб.

К должникам, которые не платят систематически, сотрудники «Екатеринбурггаза» вынуждены применять крайние меры —  приостановление поставки газа до полного погашения долга. Абонентов перед процедурой отключения неоднократно уведомляют с помощью смс-рассылки и голосовых сообщений. Тем, кто не платит за газ больше двух месяцев, также начисляются пени (с 1 января 2021 г. отменен мораторий на начисление пени за долги ЖКХ).

Напомним, что «Екатеринбурггаз» признан лучшим налогоплательщиком 2020 года. Компания победила в общегородском конкурсе. Торжественное награждение состоялось 7 июля 2021 г. в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что деятельность победителей конкурса способствует развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и повышению инвестиционной привлекательности.

Ваш опыт прозрачного ведения бизнеса, участие в социальных мероприятиях, оказание помощи населению в борьбе с коронавирусом являются ярким примером для всего бизнес-сообщества нашего города, — заявил глава города.

Но не только «Екатеринбурггаз» сталкивается с высокими задолженностями. Ранее DK.RU сообщал, что долг абонентов АО «ГАЗЭКС» за потребленный газ составила в июне 2021 г. 270,4 млн руб., из них 115 млн руб. — просроченный более 2 месяцев. С января 2021 г. общая сумма задолженности выросла на 15% (37 млн руб.). Компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газоснабжение предприятий и жителей 52 муниципальных образований Свердловской области.

Автор: Владимир Грибанов
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