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Число свердловчан, заболевших коронавирусом, перевалило за 100 тысяч

Число свердловчан, заболевших коронавирусом, перевалило за 100 тысяч
Иллюстрация: media.npr.org

Из-за ковида закрывают клиники, власти ужесточают ограничения. На этом фоне в Екатеринбург съезжаются паломники со всей страны для участия в «Царских днях».

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 478 новых случаев заражения коронавирусом (в Екатеринбурге — 121). Состояние 700 госпитализированных оценивается как тяжелое, 435 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 349 — на аппаратах ИВЛ.  

Число заболевших в регионе с начала пандемии выросло до 100 015. Выздоровели 93 111 человек, умерли 4 093.

Клиники города снова закрываются: с 17 июля — филиалы детского реабилитационного центра «Бонум» на Краснокамской, 36 и на Бардина, 9а. 14 июля был частично закрыт областной онкоцентр — у пациентки гинекологического отделения диагностировали ковид.

Из-за роста заболеваемости областные власти приняли решение о запрете массовых мероприятий, на которые собирается свыше 500 человек, сообщал DК.RU.  

Евгений Куйвашев запретил проведение крестного хода в Царские дни. Традиционно шествие собирает несколько тысяч человек.

В этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше, — написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Митрополит в ответ заявил, что люди все равно пойдут, после этого крестный ход окончательно закрепился в статусе «можно, но нельзя», пишет ЕАН. Сейчас паломники со всей страны едут в Екатеринбург, чтобы совершить крестный ход из центра города до храмового комплекса на Ганиной Яме.

Автор: Виктория Говорковская
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