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Издание «Проект» объявило о ликвидации после его признания нежелательной организацией

Издание «Проект» объявило о ликвидации после его признания нежелательной организацией
Автор фото: Роман Баданин. Иллюстрация: Личная страница на Facebook

«Расследований меньше не станет». Издание, выпустившее расследование про окружение Путина, Кадырова, Колокольцева и других высокопоставленных чиновников, прекратит работу в нынешнем виде.

#МЕДИА#НОВОСТИ

Издание «Проект», головная компания (Project Media, Inc, зарегистрированная в США) которого накануне была признана в России «нежелательной организацией», объявило, что его издатель находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России — 15 июля пятеро сотрудников редакции были признаны иностранными агентами. Вместе с тем редакция намерена продолжить работу в другом режиме.

Однако мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине. О том, в какой форме наш журналистский коллектив продолжит свою работу, мы сообщим отдельно. Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет, — говорится в заявлении «Проекта».

Генпрокуратура объявила Project Media, Inc. «нежелательной» организацией 15 июля, пятерых журналистов издания, в том числе главного редактора Романа Баданина, Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов».
 
«Проект» специализировался на расследовательской журналистике: так, издание выпустило тексты о главе МВД Владимира Колокольцева, его связи с авторитетными бизнесменами и имуществе семьи министра, о расходах и окружении президента Чечни Рамзана Кадырова, о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина и ее матери, получившей от друзей президента многомиллиардные подарки.
 
 

 

Автор: Андрей Пермяков
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