Издание «Проект» объявило о ликвидации после его признания нежелательной организацией

«Расследований меньше не станет». Издание, выпустившее расследование про окружение Путина, Кадырова, Колокольцева и других высокопоставленных чиновников, прекратит работу в нынешнем виде.

Издание «Проект», головная компания (Project Media, Inc, зарегистрированная в США) которого накануне была признана в России «нежелательной организацией», объявило, что его издатель находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России — 15 июля пятеро сотрудников редакции были признаны иностранными агентами. Вместе с тем редакция намерена продолжить работу в другом режиме.

Однако мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине. О том, в какой форме наш журналистский коллектив продолжит свою работу, мы сообщим отдельно. Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет, — говорится в заявлении «Проекта».