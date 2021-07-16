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В Германии после мощных ливней погибли десятки человек. Больше тысячи пропали без вести

В Германии после мощных ливней погибли десятки человек. Больше тысячи пропали без вести
Иллюстрация: Twitter Giulia Saudelli

На западе Германии сильнейшие ливни привели к смерти десятков людей, пострадали и соседние страны. В стране называют наводнение беспрецедентным по масштабу.

#КАТАСТРОФЫ#НОВОСТИ

Не менее 80 человек погибли в Германии из-за сильнейших ливней, вызванных циклоном «Бернд», еще более 1000 человек числятся пропавшими без вести. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли 30 человек, в Рейнланд-Пфальце — не менее 50, полиция опасается, что жертв будет больше. В Рейнланд-Пфальце с пропавшими не удается связаться из-за проблем с сотовой связью.  

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования близким погибших, она пообещала, что федеральные власти помогут пострадавшим. Пока оценить масштаб трагедии затруднительно, но премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер назвал ущерб от наводнения беспрецедентным. 

 

 

Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна. Местные органы власти призывают людей оставаться дома и по возможности перебраться на верхние этажи.

Автор: Андрей Пермяков
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