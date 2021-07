В Германии после мощных ливней погибли десятки человек. Больше тысячи пропали без вести

Не менее 80 человек погибли в Германии из-за сильнейших ливней, вызванных циклоном «Бернд», еще более 1000 человек числятся пропавшими без вести. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли 30 человек, в Рейнланд-Пфальце — не менее 50, полиция опасается, что жертв будет больше. В Рейнланд-Пфальце с пропавшими не удается связаться из-за проблем с сотовой связью.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования близким погибших, она пообещала, что федеральные власти помогут пострадавшим. Пока оценить масштаб трагедии затруднительно, но премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер назвал ущерб от наводнения беспрецедентным.

The damage in the town of Walporzheim in western Germany is astounding. Streets and homes filled with mud and debris. Volunteers from all over the region have come here to help clean up. #Hochwasser pic.twitter.com/dMl9Llz1Jy