X5 Retail Group намерена занять в Екатеринбурга нишу ЗОЖ-питания

В супермаркетах сети «Перекресток» появилась линейка продуктов с полностью натуральным составом и коротким сроком годности. Компания выпускает их под брендом «Зеленая линия».

X5 Retail Group (куда входит сеть «Перекресток») создала бренд «Зеленая линия» в 2018 г. Она продает под ним товары для здорового питания в 13 категориях, в том числе молочную и мясную гастрономию, кондитерские изделия и бакалею. В линейке представлена и продукция местных производителей.

«Зеленая линия» уже реализуется в 58 регионах России. По итогам 1 квартала 2021 г., «Перекресток» нарастил продажи продуктов под этой маркой на 32%. В первую очередь за счет «молочки», мясной гастрономии и бакалеи. Из 500 позиций в различных категориях самыми популярными стали домашний творог (5% и 9% жирности), сыр Пармезан молодой, молоко пастеризованное (3,2% жирности).

В настоящий момент в Екатеринбурге работает 28 супермаркетов «Перекресток».

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