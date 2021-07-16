«Мы очень редко бездельничаем просто так, а зря». Ася Казанцева — о пользе лени

«Экономика достаточно сложна, чтобы найти себе нишу, которая не будет противна и позволит зарабатывать себе на жизнь». Как справиться с прокрастинацией и почему после учебы необходимо спать?

Ася Казанцева, научный журналист, автор научно-популярных книг, лауреат премии «Просветитель»:

— Люди — существа, которым в процессе эволюции понравилось решать задачи. А задачи, которые требуют придумать новый подход, бывают не только в лаборатории, но и в жизни. Вы не понимаете, как заставить подчиненного работать с удовольствием, а потом вам приходит в голову, что он сова, не высыпается. Надо просто разрешить ему приходить на работу на два часа позже, и он будет дико вам благодарен и мотивирован, сможет проявить больше креативности. Боже мой, почему такое элементарное решение не пришло мне в голову сразу!?

Несколько лет назад австралийские ученые опросили более тысячи человек: в каких ситуациях им приходили в голову важные жизненные инсайты. Опрос показал: один из способов — сидеть на работе и думать над задачей. Треть испытуемых отметила, что инсайт может приходить в голову непосредственно при работе над задачей. Но еще столько же ответили, что инсайты приходили к ним, когда они лежали в ванне или принимали душ.

Из этого исследования мы видим, что принимать душ также эффективно, как ходить на работу. Но самое эффективное — валяться в постели!

В этом нет ничего удивительного. По современным представлениям нейробиологии, сон нужен, чтобы обрабатывать информацию, которую вы накопили в течение дня, и придумывать новые подходы к ней. Также эффективны прогулки, пробежки и поездки в транспорте, когда вы просто сидите и смотрите в окно. Все это способствует «мыслеблужданию» — чтобы вы не были сфокусированы на чем-то конкретном, а шел свободный поток ассоциаций. Механическая работа позволяет размышлять обо всем подряд. В такой ситуации вам может прийти в голову новая идея, даже если вы не думали сознательно о той проблеме, которую нужно решить. Задачи на инсайт часто решаются, когда вы отвлеклись на что-то другое.

«Мыслеблудие», судя по всему, довольно ценная штука, потому что другие исследования показывают, что мы занимаемся им постоянно — даже когда не надо. В одном эксперименте людям устанавливали на телефон мобильное приложение, которое несколько раз в день отправляло им «пикающие» оповещения с просьбой заполнить короткую анкету: чем они прямо сейчас занимаются? Думают ли они о том, чем занимаются? Счастливы ли они в этот момент времени? Выяснилось, что в 46,9% случаев, что бы люди ни делали, они занимаются «мыслеблужданием». Когда читают книжки, работают, смотрят телевизор, молятся, водят машину.

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Но «витание в облаках» не обязательно хорошо, потому что оно вовсе не делает людей счастливее.

Люди часто отвечали, что счастливы, когда думали о том, что делают. Если они были сфокусированы на том, что происходит здесь и сейчас, то оценивали свое настроение как более высокое.

Такое же было при приятном «мыслеблуждании». Но если оно было нейтральным или посвящено тревогам, люди были существенно менее счастливы.

Человек может быть более доволен жизнью, если он фокусируется на деле. Но ученые задались вопросом: если «мыслеблуждание» не делает нас счастливее и даже делает несчастнее, портит качество того, что мы делаем, повышает вероятность автоаварий — почему это настолько массовое явление?

Во-первых, блуждание мыслями часто посвящено будущему. Когда вы делаете что-то, от чего можно отвлечься, то можете сэкономить время и усилия на том, чтобы параллельно планировать.

Но похоже, что блуждание мыслями способствует и креативному мышлению. Например, есть задание — тест на альтернативное использование объектов. Вам дают кирпич, и нужно придумать как можно больше применений кирпича: подпирать им дверь, использовать как пресс-папье… У исследователей есть списки вариантов, которые кто-либо когда-либо предлагал, с оценкой его частоты.

Испытуемых делили на несколько экспериментальных групп: одна делает задачу сразу после того, как ее озвучили. Другой группе перед этим дают интеллектуально захватывающее занятие, например, найти отличия на картинках. Третья группа сидит в темноте и ничего не делает. Четвертой группе дают задание, которое не требует большого внимания. А затем всем дают тест на альтернативное использование кирпича. И выяснилось, что самые оригинальные варианты придумывают как раз члены четвертой группы, которые во время своего монотонного занятия думали о чем-то своем.

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Мы обрабатываем большую часть информации, не осознавая этого. Самые наглядные способы на это посмотреть — работать с людьми, у которых есть травма мозга. Бывают люди, у которых в результате инсульта повреждена зрительная кора — это псевдослепота: человек с собственной точки зрения считает себя слепым, он не понимает, какие объекты перед ним находятся, не может воспринимать их глазами. Тем не менее, в отличие от повреждения непосредственно глаз или зрительного нерва, некоторое восприятие зрительных стимулов есть, просто оно неосознаваемо.

Информация, усвоенная нами, циркулирует подспудно: мы можем даже не понимать, что над ней работаем, но можем неожиданно извлекать из нее «ага-эффекты», думать, что произошло озарение на ровном месте. А потом выясняется, что не на ровном: информация была — это имплицитное обучение, про которое мы сами ничего не поняли.

Еще один способ продемонстрировать важность безделья — эксперименты на память. Уже довольно давно известно, что если дать человеку побездельничать после того как вы заставили его что-нибудь выучить, он воспроизводит это лучше, чем если вы его сразу на что-нибудь отвлекли. Например, людям давали выучить списки несуществующих слов, и они справлялись с тестами существенно лучше, если 10 минут бездельничали (у них не было ни телефона, ни книжек). А несуществующие слова запоминать сложно — их не к чему привязать.

Самое удивительное, что этот эффект сохранялся еще неделю: группа, которая перед первым тестом искала отличия в картинках в первый раз, почти все забыла. А те, кто бездельничал, помнили примерно столько же, сколько первая группа неделю назад. То есть бездельничать после того, как вы что-то выучили, очень важно и полезно.

Что происходит в мозге при безделье?

В одной серии заданий участникам показывали картинку — лицо человека и какой-либо объект — мяч, молоток, гвоздь, и спрашивали: насколько велика вероятность, что персонаж будет его использовать? Если показать сгорбленную старушку и экскаватор, то большинству из вас это покажется маловероятным. А если показать ребенка и мячик, то вероятность будет довольно высокой.

Параллельно в томографе смотрели, что происходит в мозге: наблюдали за гиппокампом (зона мозга, связанная с воспоминаниями) и за боковым затылочным комплексом (зона, связанная с распознаванием объектов). В тех заданиях, где люди смотрят на человека и объект, синхронизируется активность гиппокампа и бокового затылочного комплекса. Этот эффект сохраняется и потом: люди 8,5 минут лежат в томографе, расслабляются, и все это время у них видна синхронизация активности между двумя зонами.

Потом испытуемым снова показывают пары людей и объектов, и им нужно ответить: это такая же пара, что была в прошлый раз, или их перемешали и появилось что-то новое? По тому, какая была синхронизация, насколько четкими были амплитуда и совпадение, можно предсказать результаты теста на память. Чем лучше у вас синхронизировалась активность, когда вы просто лежали в томографе и ничего не делали, тем лучше вы все это запомнили.

Проблема в том, что мы очень редко бездельничаем просто так, а зря. Обычно мы прокрастинируем, занимаясь какой-нибудь ерундой — взрываем овощи на телефоне или тупим в Facebook. И похоже, эта ерунда работает точно также, как нахождение отличий в картинках, которые давали людям, слушавшим несуществующие слова — она отвлекает нас от подспудной обработки информации и не приносит особо никакой пользы для решения задач.

Ученый Тим Урбан рассказывал, что у нас есть рациональный decision maker, который должен стоять у руля и вести нас в светлое будущее. Но есть и «обезьянка немедленного вознаграждения», которая хочет веселиться и играть, в лучшем случае — стирать пыль со статуэток, тогда, когда у вас горит квартальный отчет. И обычно она оттесняет рационального «принимателя решений» от рулевого колеса, и мы начинаем заниматься какой-нибудь фигней. Но, к счастью, обычно в жизни у нас есть дедлайны, и когда они наступают, приходит монстр паники, который прогоняет обезьянку, и рациональный decision maker пытается что-то сделать.

Из-за желания сохранить хороший образ себя в своих глазах люди поддаются прокрастинации. Особенно сильно — если им не нравится то, что они делают, или они не очень это понимают.

С теми задачами, что вы сами выбрали, прокрастинация все-таки не настолько мучительна. Поэтому призываю всех к взрослому возрасту организовать свою жизнь так, чтобы не делать непонятной ненужной скучной фигни. Экономика в 21 веке достаточно сложна, чтобы можно было найти себе нишу, которая не будет вам противна и которая позволит вам зарабатывать себе на жизнь. Бывает, что человек пока не нашел себе таких способов, и поэтому прокрастинация чаще встречается у студентов, чем у взрослых: те по мере взросления все-таки придумывают себе какие-то способы, которые работают.

Кому-то помогает убрать отвлекающие факторы. Скажем, завести отдельный ноутбук для работы, где не установлены никакие игры и не залогинен Facebook, или ноутбук, с которым вы уходите в библиотеку и отвлечься не на что. Для многих людей хорошо работают асоциальные стимулы: установите программу, которая шерит экран, расшарьте его на маму и попросите ее время от времени смотреть, что вы делаете. Но если у вас депрессия, не надо ругать себя и говорить «соберись, тряпка», надо сначала поесть таблеток или пройти психотерапию.

Прокрастинация была, есть и будет всегда — никакой волшебной таблетки от нее нет. Но есть и хорошие новости. В задачах типа «соберись, тряпка», которые надо просто сесть и сделать, прокрастинация бесполезна. Чем раньше вы сели их делать, тем лучше будут результаты. Но в нашем сложном обществе бывают и другие задачи, о которых нужно хорошенько подумать, — и в этих ситуациях умеренная прокрастинация может оказаться полезной, потому что даже в этом случае происходит подспудная обработка информации.

Поэтому, если вы прокрастинируете, не грызите себя слишком сильно. Когда вы протупили первую половину отведенного времени, а затем начали работать — у вас еще есть время! Мир сложен, творческие задачи тоже бывают нужны. Интеллектуальная деятельность сжирает интеллектуальный ресурс. Почти никто не может работать восемь часов в день постоянно, а не под дедлайн.

Материал написан на основе лекции Аси Казанцевой «Не забудьте побездельничать» в Ельцин Центре