Трамвайную ветку в Академический продлят до Широкой речки. Когда-нибудь

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для реализации второго и третьего этапов строительства трамвайной линии в Академический район.

Мэр дал старт разработке документации, предполагающей размещение линейного объекта на проспекте Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — Евгения Савкова, сообщили в пресс-службе города. Предполагается, что на этой линии будет также построено трамвайное депо. Кроме того, по поручению Алексея Орлова специалисты МБУ «Мастерская генерального плана» подготовят проекты планировки и межевания территории для продления трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Амундсена.

Реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов уральской столицы выступит мощным импульсом для дальнейшего развития жилищного строительства в Академическом за счет формирования эффективной транспортной системы. Линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путем использования экологически чистого вида транспорта, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, на прошлой неделе состоялась торжественная церемония закладки шпал трамвайной ветки в Академический район. В мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, а также мэр Алексей Орлов. На первом этапе линия соединит ул. Вильгельма де Генина с кольцом на ул. Волгоградской. Протяженность составит 4,4 км.

Отметим, что начала строительства трамвайной ветки жителям Академического пришлось ждать более 10 лет. О необходимости линии заговорили практически сразу, как начали застройку микрорайона. Однако приступить к реализации проекта смогли только спустя 10 лет: в августе 2019 года постановление о начале работ подписал Александр Высокинский, который в то время занимал пост мэра города. Приступить к прокладке магистрали хотели в 2020 г., однако сроки сдвинулись. Подрядчиком работ выступает АО «Трест «Уралтрансспецстрой». По контракту построить ветку должны к 2024 г. Однако власти уверены, что первый трамвай пустят в Академический к 300-летию Екатеринбурга в 2023 г. Стоимость строительства оценивается в 2,6 млрд руб.

Помимо линии в Академический. в ближайшее время Екатеринбург будет развивать и другие трамвайные ветки. Строительство одной из них — до Верхней Пышмы — входит в заключительную стадию: трамваи по ней должны пустить осенью 2021 г. При этом сроки окончания строительства несколько раз переносили, а его стоимость увеличилась на 185 млн руб., сообщал DK.RU.

Кроме того, 6 июля во время международной выставки «Иннопром-2021» московская компания «КБ Стрелка», предоставляющая услуги стратегического консалтинга комплексных городских решений, презентовала проект трамвайной линии, которая свяжет Деревню Универсиады в микрорайоне Новокольцовский с центром Екатернибурга. Проектировщики заявляют, что время в пути составит в среднем 55 минут, трамвай будет перевозить 7 млн пассажиров в год. Запустить эту линию планируется также в 2023 г.