«На работников оказывают давление». «ВСМПО-Ависма» сообщила о странных письмах акционерам

Титановая корпорация заявила, что миноритарии предприятия получили письма, в которых акционеров заставляют отказаться от доли в компании, и сообщают о принудительном выкупе акций.

Письма приходят через «Почту России». В них говорится о том, что компания намерена изменить форму собственности, в связи с чем предстоит принудительный выкуп акций. Название фирмы-отправителя схоже с названием корпорации, также используются похожие на реальные подписи и адреса.

Корпорация обеспокоена участившимися случаями оказания давления на работников и пенсионеров компании и стремится оградить своих акционеров от действий злоумышленников. Официально заявляем, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось. Корпорация не изменяла и не планирует изменять свою организационно-правовую форму, а также не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам на хранение. Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности, — говорится в официальном заявлении.

Для получателей писем служба безопасности «ВСМПО-Ависма» открыла горячую линию: позвонить можно по номеру 8 (34345) 6-20-00. Также представители корпорации советуют при получении фальшивок обращаться в полицию.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана. Среди российских производителей этого металла на долю свердловского предприятия приходится более 90%. Продукция компании экспортируется в 48 стран мира. Официально 65% акций принадлежат замглавы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — компании «Ростех».

В начале 2021 г. DK.RU сообщал, что Михаил Воеводин, возглавлявший «ВСМПО-Ависма» до мая 2020 г., отказался от принадлежащих ему 6,53% компании. Права на эти акции получил основной акционер корпорации Михаил Шелков. Перед этим осенью 2020 г. начался судебный процесс «ВСМПО-Ависма» против Михаила Воеводина. Акционеры заподозрили его в причинении ущерба на 4 млрд руб. В результате стороны пришли к мировому соглашению, до конца 2020 г. эск-директор должен был выплатить корпорации 1,69 млрд руб., писал DK.RU. Выплата была произведена за счет сделки по продаже пакета.

Отметим, 2020-й год стал провальным для титановой корпорации: из-за пандемии авиаконцерны — основные потребители продукции «ВСМПО-Ависма» — сократили заказы, и компания значительно снизила объемы производства. Чтобы стабилизировать финансовое состояние, «ВСМПО-Ависма» собиралась продавать непрофильные активы, в частности, искала покупателей на пакет акций «РусГидро». Также компании пришлось перевести часть сотрудников на неполный рабочий день, а затем и вовсе сократить. Чтобы минимизировать кадровые потери, руководство «ВСМПО-Ависма» предприняло ряд шагов. В частности компания вошла в программу «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения», которая предполагает денежную поддержку от властей области. За каждого временно трудоустроенного работника власти обещали корпорации 13 950 руб. в месяц, а также компенсацию страховых взносов в сумме 4 324 руб. Судя по всему, этих мер поддержки не хватило: численность персонала уменьшилась.

Впрочем, как следует из отчета о финансовых результатах, 2020-й год корпорация закончила с прибылью: чистая прибыль составила 9,5 млрд руб. Это почти в 2,5 раза меньше показателей 2019 г., когда «ВСМПО-Ависма» заработала 23,3 млрд руб. Выручка корпорации также снизилась — с 90 до 78 млрд руб. (на 13,3%). Однако компания оценила результат как хороший: три квартала пандемийного 2020 г. титановый гигант терпел убытки.