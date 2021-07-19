«Можно просто выдирать зубы, а можно делать это ювелирно. Я выбираю второе»

«Я хочу, чтобы пациент получал лучшее из возможного. Мы открываем двери клиники тогда, когда это удобно пациенту, и привлекаем к лечению тех врачей, которые компетентны в решении его проблем».

Александр Клинов, главный врач стоматологической клиники «ATIS FABER», специализируется на имплантологическом лечении в сложных клинических условиях. На его счету десятки тысяч красивых улыбок и горячих «спасибо» от пациентов. В 2016 г. Александр Николаевич провел первую на Урале уникальную операцию по реабилитации пациента с полной потерей зубов и экстремальной атрофией верхней челюсти. За один день он установил четыре скуловых имплантата и несъёмный зубной протез. Это событие стало поворотным в истории стоматологии региона. Подробнее о своих заслугах и новых методах, используемых в «ATIS FABER», Александр Клинов рассказал DK.RU.

Александр Николаевич, вы в профессии 34 года. Давайте зайдем с козырей — расскажите про самые нетривиальные случаи из практики, с которыми вам приходилось сталкиваться?

— Первое, что вспомнилось, — случай, который произошел на заре моей медицинской практики. Я тогда работал в Челябинске, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи (отделение челюстно-лицевой хирургии), причем только что закончил интернатуру. К нам в областной центр травмы глаза доставили 13-летнего мальчика из области с тяжелой травмой лицевого черепа — качелями повредило половину лица. Итог: ушиб головного мозга, сломаны кости носа, верхняя челюсть, скуловая кость, глазница, глазное яблоко провалилось в гайморову пазуху. Я увидел его и растерялся — с такими травмами мне не приходилось сталкиваться ранее. Я был в шоке и не знал с какой стороны подойти. У человека орбиты нет, раздроблена верхняя челюсть, повреждены кости носа, мягкие ткани лица! Офтальмолог, осмотрев ребёнка, установила, что глазное яблоко не повреждено и его срочно необходимо вернуть на место, в глазницу.

И вот я, еще совсем зеленый, оказываюсь ответственным за здоровье и жизнь этого ребенка. Самое ужасное знаете что? Перед тем как пойти к врачу, вы читаете отзывы о нем и его работе, знакомитесь с ним — одним словом, выбираете. А этот ребенок меня не выбирал, его просто привезли и передали в мои руки.

Благо, эта история закончилась хорошо. Бригадой, совместно с офтальмологом и нейрохирургом, мы оперировали мальчика около 12 часов. Ребенок выжил: нам удалось восстановить лицевые кости, глазницу и вернуть глаз на место. Зрение восстановилось, кости срослись, так что выписался он со шрамами, но зрячим и вполне здоровым.

А как произошел ваш переход из челюстно-лицевой хирургии в стоматологию?

— Вообще, челюстно-лицевая хирургия — это уникальная специальность. Эти врачи одними из первых начали использовать имплантаты. Челюстно-лицевые хирурги возвращают человеку не только здоровье, но его визитную карточку — лицо. Несмотря на уникальные компетенции и сложность работы, в муниципальных стационарах челюстно-лицевой хирургии достаточно слабая материально-техническая база. Судите сами: в 90-е в больницах не было даже элементарных бинтов, их приносили пациенты, точнее, их родственники. Больница не могла обеспечить необходимыми лекарствами, не то что высокими технологиями. А стоматология бурно развивалась за счёт новых технологий и материалов, за счёт имплантологии. В 1995 г. я перешел на работу в поликлинику. Не только я — много ценных кадров тогда ушли из стационара и челюстно-лицевой хирургии.

Вы беретесь за проведение имплантологического лечения в сложных клинических условиях. Так вот: что есть сложные клинические условия, а что простые?

— Простых случаев, когда можно просто установить имплантат с коронкой и восстановить жевательную функцию, мало. Как правило, с момента потери одного и более зубов проходит время и всё меняется, возникает атрофия кости и дёсен, соседние зубы и антагонисты изменяют своё положение в челюсти, развиваются различные деформации, в том числе и прикуса.

Поясню: потеря одного зуба — это потеря целого органа. Остальная челюсть и лицо «учатся» жить без этого органа: меняется прикус, меняется амплитуда жевательных движений, меняются привычки, снижается качество жизни.

А ведь именно качество жизни человека определят, счастлив он или нет. Наше лечение направлено на восстановление утраченного объёма кости и мягких тканей, зубов, на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов ортопеда, ортодонта, пародонтолога, стоматолога-терапевта и, конечно же, хирурга. Мы проводим комплексное лечение с одной целью — восстановить высокую эстетику и жевательную функцию нашим пациентам. Так что можно смело сказать, что здесь, в «ATIS FABER», мы возвращаем пациенту высокое качество жизни и делаем счастливым.

В 2016 г. вы провели первую уникальную операцию по установлению скуловых имплантатов. Расскажите про нее подробнее.

— Скуловая имплантация, как метод восстановления жевательной функции условно съёмными протезами, начал развиваться в конце 90-х гг. И появился он в ответ на запрос пациентов, которые потеряли не только зуб, но и кость, в которую ставится классический имплантат. Единственный вариант вернуть здоровье таким пациентам — использовать в качестве опоры для имплантации стабильную скуловую кость.

Первыми технологию скуловой имплантации освоили европейские врачи: Карлос Апарисио, Рубен Даво, Шанталь Малеве и др. Я впервые увидел эту операцию в исполнении Шанталь Малеве в 2007 г. на симпозиуме в США и не думал, что, когда-нибудь я буду это делать. Однако в 2016-м я прошёл полный цикл подготовки и обучения данной методике в институте DAVO (Аликанте, Испания) чтобы мои пациенты могли не только уверенно улыбаться, но и жевать несъёмными протезами, которые не нужно снимать для удаления пищи. При скуловой имплантации важно прикрутить зубной протез к имплантату в тот же день. Этого требует медицинский протокол. Техника операции сложна и требует высокой квалификации хирурга. Я всегда предупреждаю пациента о возможных осложнениях. Так что скуловая имплантация — выбор при экстремальной атрофии челюстной кости, и я провожу ее только в самых крайних случаях, когда иные способы лечения невозможны.

Расскажите, пожалуйста, что такое имплантация All-on-4 и имплантация Zygoma, которые проводит ваша клиника?

— All-on-4 («все на четырех») — это прогрессивный протокол имплантации челюсти на 4 имплантах, применяющийся для протезирования зубного ряда при его значительных дефектах (когда утрачено множество зубов) или в случае полной адентии. Zygoma в свою очередь — это бренд имплантатов, разработанный компанией Nobel Biocare. Zygoma появилась для исполнения протокола немедленной нагрузки. Эти имплантаты надежно интегрируются в кость и срастаются с десной. Вообще в «ATIS FABER» используют только передовые материалы, высокоточное оборудование, а на работу принимают исключительно высококвалифицированных врачей.

Чем, по-вашему, «ATIS FABER» отличается от других элитных стоматологических клиник Екатеринбурга?

— Знаете, что я всегда говорю своим пациентам: «Мы будем выбирать для вас лучшее лечение из возможного». Мы откроем двери клиники тогда, когда это будет удобно пациенту, пригласим к решению его проблемы узких специалистов и сделаем все, чтобы он ушел от нас удовлетворённым и с красивой улыбкой. «ATIS FABER» — это экспертная стоматология, это опытные врачи, это знания, полученные на зарубежных семинарах, это прогрессивные протоколы доказательной медицины.

Когда я только приехал сюда из Челябинска (первая клиника «ATIS FABER» появилась в Челябинске в 2014 г., в 2020-м — в Екатеринбурге, прим. ред.), был уверен в том, что здесь очень крутой уровень стоматологии. Оказалось, всё так же, как в целом по городам-миллионникам. Я отчетливо вижу, что уровень потребителя стоматологических услуг в Екатеринбурге гораздо выше среднего уровня экспертности и профессионализма врачей. И еще одно: многие специалисты пытаются всю работу замкнуть на себе. Это неправильный подход. В «ATIS FABER» с пациентом работает целая команда. Если я знаю, что другой специалист сделает определенную работу лучше меня, то я либо приглашу мастера, либо передам ему пациента.

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