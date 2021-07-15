«Почему бы не проявить инициативу?». Как обустроить двор за счет федеральной компании

«Когда люди остаются дома, в закрытом помещении, им хочется выйти на улицу и увидеть не старые гаражи и битые бутылки, а зеленое пространство, где могут погулять и дети, и люди старшего возраста».

Чтобы облагородить двор многоквартирного дома культурными растениями, жильцам необязательно платить дополнительные взносы на содержания жилья — иногда для этого достаточно обратиться к организациям, которые поддерживают экологические инициативы. Так, 14 июля в Екатеринбурге прошла акция «Зеленый двор» — совместный проект компаний Greenway и издательского дома «Аргументы и факты», в рамках которой они помогают людям обустраивать общее пространство. Во дворе дома по ул. Белинского, 71 высадили деревья и кустарники, обновили скамейки и столики.

Дом выбрали неслучайно: по этому адресу живут очень энергичные собственники, многие из которых живут там уже несколько десятилетий — здание было построено в 1956 г. Жители, среди которых много пенсионеров, ухаживают за двором и хотят видеть его более красивым, говорит Ульяна Аликина, коммерческий директор «АиФ-Урал».

Прошлый год показал: когда люди остаются дома, в закрытом помещении, им хочется выйти на улицу и увидеть не старые гаражи и битые бутылки, а зеленое пространство, где могут погулять и дети, и люди старшего возраста. Сейчас мы облагораживаем небольшой оставшийся пустырь. Подать заявку на обустройство двора могут жители любого дома. В компании Greenway предпочтение отдают тем домам, где проживает много пенсионеров, так как в среднем их достаток ниже, чем у работающих горожан, и они не всегда могут позволить купить себе, например, высокие деревья, а не саженцы, которые могут быстро сломать, — рассказала Ульяна Аникина.

Представитель Greenway Елена Макеева подчеркивает, что двор будет образцово красивым, так как в рамках акции посажены культурные растения: сирень, туя, спирея японская, калина обыкновенную, гортензия, чубушник — они не требуют специального ухода, только весенней стрижки. Подбираются растения, которые будут хорошо чувствовать себя в местном климате и в городских условиях — учитывается даже почва двора — и в то же время они не должны вырасти слишком высокими через несколько десятилетий, чтобы не занимать слишком много пространства. Сейчас же во многих дворах растут тополя, а тополиный пух невыносим для аллергиков.

В рамках совместной акции Greenway и ИД «Аргументы и факты» идет облагораживание дворов в городах по всей России: Краснодар, Иркутск, Красноярск, Казань, Новосибирск, Саратов, Махачкала, Челябинск, Санкт-Петербург... Двор в Екатеринбурге стал уже восьмым по счету, облагороженным в рамках акции, и компания Greenway будет и дальше продолжать эту традицию — с учетом тех вопросов, с которыми сталкивается сейчас: к примеру, согласование посадки деревьев с жителями дома.

Управляет домом по ул. Белинского, 71 компания «Территория», которая содействовала организаторам акции.

Я неравнодушен к экологии, и хочу оставить своим детям не экологическое бедствие, а зеленые парки, чтобы они наслаждались природой. Дожидаться пока ТСЖ изъявит желание это сделать за счет общедомовых средств? А почему бы мне самому не проявить инициативу и не показать своим детям пример? Все начинается с себя, — говорит Роман Кирилов, представитель управляющей компании «Территория».

Он подчеркивает, что у УК нет собственных средств — есть только средства жителей, а без помощи собственников, в частности, без голосования за то или иное улучшение двора, ничего сделать не получится. В 2018 г., чтобы облагородить двор по федеральной программе благоустройства, переделывали смету восемь раз, а всю работу контролировали на муниципальном и федеральном уровне.