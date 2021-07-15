В Свердловской области очередной рекорд по COVID. Медучреждения закрывают на карантин

Оперштаб сообщает о 484 выявленных случаях инфицирования короновирусом за последние сутки. Это наибольшая для региона цифра за почти полтора года пандемии.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет с мая. По данным регионального оперативного штаба, сегодня в больницах области от COVID-19 лечатся более 7 тыс. пациентов, занято 82,58% коек, предназначенных для госпитализированных с коронавирусом.

Состояние 671 госпитализированного оценивается как тяжелое, 430 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 343 на аппаратах ИВЛ, — сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 99 537 жителей региона, напоминает Justmedia. Выписались из больниц после лечения 92 662 человека, умерли от заболевания 4075 свердловчан.

14 июля на карантин из-за COVID частично закрылся областной онкоцентр. Заболевание выявили у одной из пациенток четвертого гинекологического отделения.

Руководство клиники приняло решение провести санобработку не только гинекологии, но и второго радиологического отделения, где проходила лечение заболевшая женщина. Радиология откроется после дезинфекции уже сегодня, гинекологическое отделение — в понедельник, 19 июля. Всех пациентов, которые контактировали с заболевшей, отправили домой на двухнедельный карантин, после которого они возобновят процедуры.

Как рассказали в оперштабе, перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медучреждении.

На момент госпитализации тест у пациентки был отрицательным, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере (в процессе инкубационного периода), — пояснили в штабе.

Из-за роста заболеваемости областные власти приняли решение о запрете массовых мероприятий, на которые собирается свыше 500 человек, сообщал DК.RU. По информации Роспотребнадзора, такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.