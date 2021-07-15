Найти время, когда времени нет. Четыре стратегии освоения нового для вечно занятых

Учиться нужно до старости, говорят нам ученые. Но что делать, если есть желание и осознание этой потребности, но совсем нет времени? Применить проверенную методику.

Предприниматель и блогер Скотт Янг предлагает занятым людям четыре стратегии получения новых знаний. В своей колонке он пишет, что в двадцать с небольшим найти время на обучение было легко, даже имея работу. Но, став отцом и бизнесменом, он почти потерял эти свободные часы и минуты. Что же делать?

Мой список того, что нужно изучить, длинный и постоянно растет. В библиотеке у меня десятки непрочитанных книг. В браузере есть вкладка с курсами, которые я планирую посмотреть. Я хотел бы овладеть множеством новых навыков и еще десятки нужно поддерживать и совершенствовать. Но в конце недели на обучение остается всего несколько часов. Как втиснуть в них все это?

Вот какие стратегии сформулировал эксперт:

1. Только один проект

Один проект за один раз. Если хочется научиться играть в теннис, программировать и рисовать, выбирайте что-то одно. Другим вы сможете заняться немного позже, когда добьетесь прогресса с первым.

Что делает какое-то дело проектом? Я бы определил, что обучение — это проект, если оно не может происходить более или менее автоматически без усилий. То есть, если вы заядлый теннисист и играете пару матчей в месяц в любом случае, это не проект. Но если вы новичок в спорте и вам нужно часами тренироваться, чтобы научиться играть, это он.

Такой порядок позволит вам изучить и освоить намного больше, чем при попытках хвататься за все одновременно.

2. Сделать обучение простым

Если времени мало, обучение должно быть максимально простым. Но, упрощая, не нужно отказываться от реальной практики, которая необходима, чтобы добиться хороших результатов.

Один из способов сделать это — обустроить окружающую обстановку так, чтобы можно было сразу приступить к делу. Если ради тренировки вам каждый раз приходится тратить двадцать минут на подготовку оборудования, тренироваться вы будете куда реже, чем хотелось бы.

Вот несколько способов упростить обучение:

Всегда держите материалы при себе. Обустройте рабочее место так, чтобы начинать немедленно. Сгруппируйте всю утомительную стартовую работу.

3. Интегрировать обучение в свою жизнь

Многие проекты выпадают из графика, потому что в конечном итоге они не вписываются в нашу жизнь. То, что созвучно вашей текущей работе, социальным или семейным интересам, может сначала потребовать некоторых усилий, но в конечном итоге становится чем-то, что трудно не делать.

4. Избавиться от бесполезных альтернатив

Netflix, который всегда находится на расстоянии одного клика, мешает нам читать. Возможность играть в видеоигры заметно ослабляет скорость обучения программированию. Говорить на новом языке сложно из-за того, что можно просто говорить на родном.

Часто мы считаем нехватку времени самым большим препятствием на пути к прогрессу, но более вероятно, что все дело в прилагаемых усилиях. Многие люди чрезвычайно заняты, но потом каким-то образом находят время, чтобы часами смотреть телевизор или играть в телефоне.

Полезная стратегия — временно отказаться от любых занятий, за которыми вы обычно проводите время: телевизор, телефон, игры и социальные сети. Спустя месяц подумайте, какое из тих занятия вы хотели бы вернуть и без каких можно вполне жить дальше.

Выделение времени на обучение — это, в конечном счете, вопрос мотивации. Но дело не в том, что вы должны заставить себя изучить что-то или чувствовать себя виноватыми за то, что мало читаетеМотивация к обучению должна исходить из чего-то, что вас волнует — идея говорить на другом языке, освоение нового вида спорта или желание стать лучше должно стимулировать вас в достаточной степени.

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