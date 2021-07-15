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Жара бьет не только по людям, но и по экономике. Чего ждать планете

Жара бьет не только по людям, но и по экономике. Чего ждать планете
Иллюстрация: pixabay.com

Изменения климата приводят к тому, что в средней полосе России становятся нормой торнадо, а климат Сибири приближается к южному. Людям от этих перемен не слишком хорошо, как и экономике.

#ИССЛЕДОВАНИЯ#ЛАЙФХАКИ

Жару тяжело переносят не только люди, но и экономика. Погодные аномалии заметно снижают производительность, рост ВВП и благосостояние даже в странах с сильной экономикой, пишет «Эконс».

Между тем июнь 2021 г. стал самым жарким для Москвы за последние 142 года. Нетипично жарко было также в Санкт-Петербурге, Сибири, Хельсинки, Калифорнии, Мексике, на итальянской Сицилии и во французской Тулузе. До аномально высоких значений, выше 50°С, температура поднялась в ближневосточных странах, температурные максимумы были побиты в Центральной и Южной Азии. Ученые считают, что волны нетипичной жары могут стать более интенсивными и частыми, виной тому изменение климата, вызванное парниковыми газами, и загрязнение воздуха.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский рассказал «Известиям», что среди индикаторов глобального потепления — пожары в северных регионах и недавние подтопления на юге РФ. Нашей повседневностью становятся и смерчи, настоящие торнадо, как в Канзасе или Оклахоме, которые сносят дома.

Температура в любом случае будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке. Кондиционеры превратятся в обязательный атрибут любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такой ситуации, как сейчас в Москве, люди не успевают отдохнуть от жары — ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма, — считает ученый.

Такие изменения климата будут требовать и перемен в экономике. Работать в жару с привычной интенсивностью многие не могут: сотрудники компаний средней полосы России все чаще вспоминают об испанской сиесте. Изменяется и спрос на множество товаров, от продуктов и напитков до бытовой техники и одежды. Возможные катаклизмы, связанные с климатическими изменениями, требуют дополнительных бюджетов от местных муниципалитетов.

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Автор: Александра Клименко
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