В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена-велосипедиста. СКР начал проверку

Тело 47-летнего бизнесмена Сергея Кочергина обнаружили неподалеку от гранитного карьера в районе озера Шарташ. Следственное управление СКР по Свердловской области начало проверку.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело мужчины вечером 14 июля обнаружил другой велосипедист. Это произошло в лесополосе вблизи гранитного карьера около Шарташа. Недалеко от тела был найден велосипед, на котором мужчина уехал на прогулку.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Тело Сергея Кочергина направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следователи решат, возбуждать ли уголовное дело и по какой статье.

Сергей Кочергин пропал 12 июля, сообщал DK.RU. После работы он отправился на велопрогулку. Телефона у него с собой не было — он оставил аппарат дома заряжаться. Когда предприниматель не вернулся, семья подала в розыск. Бизнесмена искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Отметим, пропажа предпринимателей и госслужащих совсем не редкость для Екатернибурга в последние годы. Зачастую эти происшествия носят криминальный характер. Так, в ноябре 2019 г. DK.RU писал об исчезновении Владимира Яшина. Позднее тело 45-летнего арбитражного управляющего нашли в Орждоникидзевском районе. Владимир Яшин вел порядка 20 банкротств предприятий и физических лиц из Свердловской, Челябинской, Ленинградской и Московской областей. Также он специализировался на делах, связанных с рейдерскими захватами и поглощениями промышленных активов. В итоге следователи выяснили, что Яшин был убит. По подозрению в заказе на убийство арестовали Алексея Маркова-Боброва, писал DK.RU.

Что касается Сергея Кочергина, «Ура.ру» со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишет, что смерть могла наступить в результате суицида. Официального подтверждения этой информации нет.

В прошлом году счеты с жизнью свели два уральских топ-менеджера. 30 октября 2020 г. с собой покончил советник генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексей Рябцев. Причиной, как сообщало наше издание, могла стать затяжная болезнь, а также проблемы со сдачей отеля Hyatt Place — эту стройку курировал Рябцев. Также в прошлом октябре стало известно о смерти предпринимателя Валерия Валова, который приходился дядей мэру Сухого Лога Роману Валову. В период пандемии компания Валова «Спеццемстрой» накопила долги и стала увольнять людей без выплат зарплат и пособий. Это повлекло за собой внимание контролирующих органов. Проблемы в бизнесе могли стать причиной суицида.