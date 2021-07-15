Работодателям рассказали, как отстранять сотрудников, отказавшихся прививаться от Covid-19

Роструд разъяснил организациям, что работники, отказывающиеся от вакцины без веских медицинских оснований, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Как предполагается, с 15 августа.

Компании ряда сфер будут обязаны отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые не хотят ставить вакцину от Covid-19 и не предоставляют подтвержденные медицинские противопоказания, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Роструда к ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов». В самой ассоциации от комментариев отказались.

Непривитые работники смогут вернуться к исполнению обязанностей либо после вакцинации, либо уже после окончания пандемии, следует из письма Роструда. При этом большинство ритейлеров не успевают выполнить требование властей ряда регионов об обязательной вакцинации 60% сотрудников к 15 июля, бизнес просит перенести сроки, и очевидно, что государственным органам придется пойти навстречу: в некоторых субъектах наблюдается дефицит вакцины.

В письме Роструда к «Объединению корпоративных юристов» указывается, что такая мера, как отстранение непривитых от работы без сохранения зарплаты предусмотрена ст. 76 Трудового кодекса РФ. Согласно нему отказ от профилактических прививок может стать причиной отказа в приеме на работу или отстранения от нее. Речь идет в том числе об удаленных сотрудниках и не имеет противопоказаний к прививке. Дата отстранения зависит от сроков вакцинации в регионе, указывает Роструда. Там предполагают оформить дату отстранения от работы с 15 августа (согласно требованию властей, к этому сроку должен быть поставлен второй компонент вакцины).

Между тем эксперты отмечают, что обязательную вакцинацию в России организовать невозможно. Одна из причин — недостаточная разъяснительная работа о необходимости вакцинации среди населения. Об этом в эксклюзивном интервью DK.RU сказал экономист Сергей Алексашенко:

Исходя из опыта других стран можно сделать следующий вывод: когда вакцина становится доступна, правительства этих стран стараются объяснить своим гражданам, что вакцинироваться нужно, что это единственный способ восстановления нормальной жизни. А если, как мы видим, российские власти не объясняют, почему нужно вакцинироваться, то тут сколько денег не плати, как тот же МРОТ не увеличивай, люди вакцинироваться не будут! <...> Усилия власти должны быть направлены на то, чтобы объяснять людям, почему им нужно вакцинироваться.

Текущие темпы вакцинации в России не дают повода для оптимистичных прогнозов о победе над коронавирусом в ближайшее время. По прогнозу Алексашенко, в течение ближайшего года, к лету 2022 г., страна по уровню вакцинации вряд ли выйдет на целевой показатель в 60% населения.