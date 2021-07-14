Гособвинитель запросил 11 лет колонии для бывших зампрокурора и замглавы свердловского СК

Кроме лишения свободы подсудимым грозит штраф в пятикратном размере от суммы полученной взятки — 10 млн руб., а также лишение специальных служебных званий.

Прокурор запросил у судьи 11 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Предлагается просить суд о назначении Бусылко и Чуличкову наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в пятикратном размере от суммы полученной взятки — 10 млн руб., — и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет, — сказал прокурор на судебном процессе.

Также прокурор предложил лишить Бусылко и Чуличкова специальных званий — полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно.

Напомним, что в ноябре 2019 г. следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Бусылко и бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме, ныне адвоката Владислава Вострецова. Обоих обвиняют во взяточничестве, обоих задержали в результате совместной с ФСБ операции. По версии следствия, ранее бизнесмен Виталий Трухин обратился к Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов Металлургического завода имени Бардина, по которому предприниматель являлся потерпевшим. Вострецов вышел на Бусылко, пообещав деньги за возобновление дела. Осенью Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко за это были переданы 1,8 млн руб.

Это не единственное громкое дело в отношении бывших или действующих высокопоставленных госслужащих в регионе. Ранее DK.RU сообщал, что в деле экс-главы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области стало на 10 эпизодов больше. 10 июня бывшему главе ведомства Алексею Пьянкову и еще десяти подозреваемым предъявили значительно расширившееся обвинение. Если ранее экс-министру предъявляли пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере, то теперь к списку прибавились десять преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущества в особо крупном размере.

Обыски прошли не только у бывшего главы у Пьянкова. Задержали ряд чиновников, в числе которых оказалась Елена Николаева, первый заместитель главы министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. В июле 2021 г. суд разрешил Николаевой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и растрате, посещать ведомство, а также снял с нее ряд других ограничений.

Заместителю МУГИСО вменяется три эпизода по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и один эпизод по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ранее Николаевой установили ряд ограничений: запрет на посещение министерства и общение с другими обвиняемыми по уголовному делу.