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Свернут ли в США меры поддержки экономики? Что надо знать инвестору на этой неделе

Кристин Лаггард, глава ЕЦБ
Кристин Лаггард, глава ЕЦБ . Автор фото: Lukasz Radziejewski. Иллюстрация: Flickr.com

«Эксперты высказывают опасения, что 2 квартал 2021 г. может стать пиковым с точки зрения роста прибыли, после чего темпы будут постепенно снижаться».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Сергей Степанов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге: 

Свернут ли в США меры поддержки экономики? Что надо знать инвестору на этой неделе 1 — Индексы фондовых рынков на прошлой неделе закрылись на рекордных максимумах: Индекс S&P 500 вырос на 0,4% до 4370 пунктов, Dow Jones Industrial Average — на 0,2% до 34870 п., Nasdaq Composite укрепился на 0,4% до отметки 14702 пунктов.

На прошлой неделе было много макроэкономических новостей. Так, Институт управления поставками (ISM) по сектору услуг США опубликовал данные, которые оказались слабее прогнозируемых, просигнализировав о вероятном замедлении экономического роста.

В опубликованном протоколе июньского заседания ФРС США отмечался рост инфляции и сообщалось, что перед сворачиванием мер поддержки экономики рынку труда необходимо полностью восстановиться.

Вместе с тем некоторые участники заседания отмечали, что меры поддержки могут свернуть раньше ожидаемого, так как экономика восстанавливается быстрее прогнозируемого. Но ФРС нужно проявить терпение при планировании следующих шагов из-за более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда США за май, указывали другие участники Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

В четверг были опубликованы данные о числе заявок на пособия по безработице: желающих получить помощь стало на 373 тыс. против ожидаемых 350 тыс., что несколько успокоило участников рынка в отношении сворачивания мер поддержки. 

Больше о том, что происходит на фондовых рынках

Отметим также, что новая волна роста заболеваний коронавирусом, вызванная штаммом «дельта», может препятствовать сворачиванию программ ликвидности. В минувшие выходные США сообщили о самом большом числе случаев заболевания за два месяца. На этом фоне глава ФРС Ричмонда Том Баркин заявил в интервью The Wall Street Journal, что рынок труда в США еще недостаточно силен, чтобы оправдать сокращение покупок облигаций. 

Глава ЕЦБ Кристин Лаггард в воскресенье сообщила Bloomberg, что основная программа покупки облигаций центробанка Европы будет, вероятно, продлена и после марта 2022 г., но под другим названием, чтобы снизить давление со стороны Германии. Европейские рынки показали на минувшей неделе смешанную динамику. Индекс Stoxx Europe 600 к закрытию вырос на 0,19%, французский индекс CAC40 упал на 0,4%, немецкий DAX подрос на 0,2%, а британский FTSE 100 остался без изменений на уровне в 7122 п. 

На текущей неделе в США стартует сезон отчетностей. Первыми свои результаты представят крупные американские банки, такие как JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, а также PepsiCo и Alcoa. По консенсус-прогнозам ожидается, что прибыль компаний S&P 500 вырастет во 2 кв. 2021 г. на 64%, что является почти рекордным показателем за всю историю наблюдений (второй результат после глобального финансового кризиса более десяти лет назад).

При этом эксперты высказывают опасения, что 2 квартал 2021 г. может стать пиковым с точки зрения роста прибыли, после чего темпы будут постепенно снижаться, что может стать триггером для коррекции на рынках.

Предстоящая неделя будет насыщена и на экономическом фронте: выйдут данные по потребительским ценам в США за июнь, будет опубликована Бежевая книга ФРС США, а также данные по промышленному производству и отчет по розничным продажам США. Глава ФРС США выступит перед Банковским Комитетом Конгресса с полугодовой речью, посвященной монетарной политике. Китай представит данные о росте ВВП за 2 кв. 2021 г. Кроме того, рынки будут ждать новостей от ОПЕК+ относительно дальнейших договоренностей об увеличении добычи.

Не является рекламой или предложением ценных бумаг. Дисклеймер

Автор: Гринина Ирина
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