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Екатеринбургский бизнесмен пропал на Шарташе. Полиция и волонтеры ведут поиск

Екатеринбургский бизнесмен пропал на Шарташе. Полиция и волонтеры ведут поиск
Иллюстрация: Шарташский лесной парк

47-летний Сергей Кочергин отправился на традиционную велопрогулку вокруг озера. Его местоположение до сих пор неизвестно. Розыском пропавшего занимается полиция.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Бизнесмен Сергей Кочергин вечером 12 июля выехал на велосипеде из дома на улице Блюхера на свои склады по адресу Краснодарская, 15. Решив там дела, он отправился на традиционную прогулку вокруг Шарташа, куда Кочергины нередко ездят всей семьей. Телефон мужчины остался дома на зарядке. Родные ждали его к 23 часам, но глава семейства не вернулся, сообщает Ura.ru.

Камеры наблюдения подтвердили, что муж выехал с базы в сторону озера, но дальнейшая его судьба неизвестна. Такого не бывало никогда, чтобы Сергей исчезал. У него дела, обязательства, он всегда со всеми на связи, — рассказала супруга бизнесмена Ирина Кочергина.

Полиция и волонтеры ведут поиски предпринимателя. Сейчас местонахождения пропавшего неизвестно.

Мы проверяем лесистую местность по направлению движения пропавшего, изучаем камеры наблюдения. Пока никаких следов не найдено, — рассказала руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталья Орлова.

Екатеринбургский бизнесмен пропал на Шарташе. Полиция и волонтеры ведут поиск 1

Розыском пропавшего занимается ОП УМВД России. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-03.

Ранее DK.RU сообщал о пропаже другого предпринимателя в Екатеринбурге. В июле 2020 г. Александр Соломеин вышел из дома на ул. Уральской, 52/2 и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что Соломеин является директором коммерческой организации. СПАРК указывает, что он ранее возглавлял ООО «Энергоремстройкомплект» и ООО «Вагант». Первая из них — компания-застройщик элитных апартаментов на ул. Бажова, 166. Дольщики этого проекта жаловались на срыв сроков сдачи апартаментов, а также на двойные продажи недвижимости. Очередной виток конфликта произошел как раз за несколько дней до пропажи Соломеина. По другим данным, предприниматель занимался бизнесом в сфере туризма.

Следствие обращается ко всем, кто что-либо знает о возможном местонахождении пропавшего Александра Соломеина или об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить об этом по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 375-17-45.

Автор: Владимир Грибанов
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