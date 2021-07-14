Неважно чему, главное — учиться. Как мы необратимо теряем память уже с 40 лет

Мозг как любой орган должен постоянно работать. Но чтобы нагрузка не истощала память, она должна быть оптимальной — не слишком большой и не слишком легкой.

Нейропсихолог Наталия Варако рассказала изданию ReMinder о том, почему с годами нужно переживать не из-за того, что слабеет память. DK.RU выбрал из материала главное.

— Есть нормальное физиологическое старение памяти, а есть патологическое. Деградация — это патологическое старение, которое часто переходит в деменцию. При нормальном физиологическом старении памяти до поры до времени деградации как таковой не происходит.

Первое субъективное ухудшение памяти ощущается на рубеже пожилого возраста. Но здесь нет четкой возрастной границы: обычно это 55-65 лет, но может быть и 45. Объективно это ухудшение особо не фиксируется, потому что изменения, как правило, не выходят за пределы нормы. Но субъективно человек чувствует: память стала хуже — некоторые задачи даются уже не так легко, как раньше. Из-за этого появляется страх что-то забыть или перепутать. Поэтому на первый план выходит установка на точность.

В принципе, в рамках нормального старения после определенного возрастного рубежа, когда происходит субъективное ухудшение памяти, мы видим некоторую стабилизацию, которая может продлиться у одного человека до 75, у другого — до 85 или даже до 90 лет. То есть память становится хуже, чем в 30-40 лет, но остается на вполне приемлемом уровне. И вот продолжительность этой стабилизации зависит от многого, в том числе, от наличия разного рода сопутствующих заболеваний, приема медикаментов, которые имеют соответствующие побочные эффекты и других факторов — как физиологических, так и психосоциальных...

— Чтобы проверить память на недавние события, просто задайте себе в конце дня вопрос, что сегодня произошло в определенное время. Если же речь идет о памяти-планировании, то можно положить расческу под подушку и сказать себе, что вечером перед сном вы должны ее достать. Это фактически такой поведенческий эксперимент: что будет, если я дам себе четкую установку. Единственная проблема: если нарушения памяти очень легкие, то при такой установке у вас может возникнуть тревожность, и вы из-за этого будете целый день держать эту мысль в голове, а потому выявить негрубое нарушение не получится.

— Допустим, человек движется вверх по карьерной лестнице, у него растет ответственность, много параллельных проектов, держать все дела в голове просто нереально. Так что, прежде чем грешить на память, надо понять, как изменились условия. Если вы загружены работой больше, чем раньше, ваша неспособность запомнить все вполне нормальна.

Нам очень тяжело существовать в этом бесконечном потоке информации, который постоянно меняет направление, переносит нас рывками из одного контекста в другой. И в этой ситуации разные внешние инструменты и технологии — такие, как органайзеры, онлайн-календари, электронные блокноты — реальная возможность сохранить энергию на оптимальном уровне и не допустить ее истощения.

Мозг как любой орган должен постоянно работать. Если он перестает работать, то есть мыслить, запоминать и творить, это плохо сказывается на его функциональных системах хотя бы потому, что нейронные связи, если они не актуализируются, начинают угасать. Но чтобы нагрузка не истощала память, она должна быть оптимальной — не слишком большой и не слишком легкой.

Это так называемая неспецифическая нагрузка. Она неспецифична, потому что тренирует лишь отдельные навыки, а не функции памяти. Например, врачи, не зная, что посоветовать человеку в такой ситуации, часто говорят что-то вроде «учите стихи». Конечно, от того, что человек будет учить стихи, ничего с его памятью не произойдет, кроме того, что он выучит стихи. Но и такая нагрузка полезна, как любое самообразование — изучение компьютера или иностранного языка. Вообще, не важно, чему именно вы учитесь, главное — учиться чему-то новому. Это хорошо, потому что предполагает формирование новых и актуализацию старых нейронных связей. В этом плане чем дольше человек сохраняет интеллектуальную активность и чем больше у него опыта, тем мощнее буфер, а значит, скажем так, ему есть куда падать.

— Наша память устроена таким образом, что она запоминает количество неких элементов. А что такое элемент? Это часть большего целого. Например, буква — часть слова, слово — часть фразы, текста, книги, литературы и так далее. Чем крупнее общность, в которую, как матрешка, складываются эти элементы, тем больше информации мы можем запомнить. А укрупнение таких информационных единиц происходит через мышление, обобщение и структурирование.

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