Как выбрать вклад: предложения банков и важные вопросы

Вклад в банке остается одним из самых популярных способов хранить деньги. Казалось бы, все просто, но вклад вкладу — рознь. Разбираемся в нюансах.

Банковские вклады — самый общеизвестный способ копить и сохранять сбережения (или хотя бы пытаться это делать). Да, сегодня часто говорят о том, что инвестиции куда выгоднее, но депозит все же остается в головах многих из нас самым простым и надежным способом личной финансовой политики.

Открытие вклада — главные причины

Положить в банк деньги под проценты — простой способ сохранить накопленное или внезапно заработанное/полученное (например, от наследства). Также вклад с возможностью регулярного пополнения помогает человеку быть дисциплинированнее, копить.

Сегодня проценты по вкладам в банках не самые выгодные, с учетом больших темпов инфляции, но в любом случае всегда разумнее открыть вклад, чем хранить деньги дома.

Вклад в банке для многих психологически важен — так люди чувствуют себя защищеннее и спокойнее.

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Какой вклад выгоднее открыть

Сберегательный

Выбрать этот вариант вклада можно в любом банке, положить деньги на него не сложно, но процент, который предложит банк, почти всегда будет зависеть от суммы вклада и его срока, это важно учитывать.

Сезонные предложения

Чаще всего это краткосрочные вклады. Например, вам предлагают открыть вклад в банке на летние месяцы, под более выгодный, нежели у стандартных предложений, процент. Открыть вклад в банке под новый год тоже часто выгоднее, чем, скажем, сделать это в середине января. Все просто: банки пытаются получить средства на время, когда люди массово снимают и тратят деньги.

Самый простой способ – сделать так, чтобы люди решили положить деньги на сохранение на более выгодных условиях.

Валютные вклады

С валютными вкладами работают не все финансовые организации. Главное в этом случае не проценты, а курс валюты, который в последние годы (если говорить о популярных у россиян евро и долларах) растет.

Выбирая такой вклад, нужно внимательно изучить вопрос его сохранности в случае возникновения у банка проблем.

Срочные вклады

Это выгодные предложения на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Проценты по ним обычно не очень высоки, если, опять же, банку не нужно срочно получить денег в оборот. В последнем случае выгода от вклада на 2-3 месяца может быть существенной.

Накопительные вклады

Выбрать этот вид вклада стоит в том случае, если вы хотите регулярно увеличивать форму накоплений, пополняя счет. В каждом банке свои условия пополнения (суммы и сроки).

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Вопрос надежности, или в каком банке открыть вклад

Сегодня все вклады россиян застрахованы на 1,4 млн руб., это действует для всех аккредитованных банков. Если банк останется без лицензии или будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, каждый вкладчик получит обратно сумму вклада, если она не превышала 1,4 млн руб. Проценты войдут в выплату, если, опять же, итог не будет выше.

Вернуть больше 1,4 млн руб. можно, но только в том случае, если после банкротства у банка на счетах будут оставаться деньги. Важно понимать, что банкротство может длиться месяцы или даже годы.

Выбирая, где открыть вклад, всегда стоит уточнять информацию о банке на сайте ЦБ – место банка в рейтинге, информацию о его надежности.

Кроме того, всегда лучше открыть вклад в банке, широко распространенном в вашем регионе.

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Пакет документов для открытия вклада в банке

Для того чтобы открыть вклад, понадобятся:

паспорт или временное удостоверение личности, если основной документ отсутствует;

ИНН;

свидетельство о рождении (если вклад открывается на несовершеннолетнего);

студенческое или пенсионное удостоверение, если открывается специализированный вклад;

военный билет, если в роли вкладчика выступает военнослужащий;

миграционная карта, если вклад открывает негражданин страны.

Положить деньги в банк, инвестировать их или хранить дома – выбор каждого отдельного человека. Да, проценты по вкладам в банках России сегодня не самые выгодные, но если следить за предложениями от финансовых организаций, можно найти вариант, который спасет ваши накопления от инфляции.

Вклад с возможностью пополнения и с запретом на снятие денег – прекрасный вариант для тех, кто хочет, но не может научиться копить.

По состоянию на 1 февраля 2021 г. в России действуют 365 коммерческих банков, если изучить информацию по ним, наверняка, можно найти достойный и выгодный вариант вклада.