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«Группа ЛСР» построит жилой квартал на месте бывших цехов завода ЖБИ. Подробности проекта

«Группа ЛСР» построит жилой квартал на месте бывших цехов завода ЖБИ. Подробности проекта
Иллюстрация: «Группа ЛСР»

Минстрой Свердловской области выдал застройщику все разрешения на строительство. Всего на бывшей территории завода ЖБИ возведут 300 тыс. кв. м жилого пространства.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

«Группа ЛСР» займется строительством жилого комплекса «Малахит» на территории бывшей производственной зоны завода железобетонных изделий, сообщает 66.ru. Компания работает на строительном рынке России с 1993 г. За это время ей было построено более 1,2 млн кв. м в Екатеринбурге.

Первую многоэтажку на 21 тыс. кв. м жилья достроят в первом квартале 2024. Здание расположится по улице 40-летия Комсомола.

В настоящий момент идет разработка рабочей документации, к возведению первых домов компания планирует приступить в этом году. Будущий микрорайон расположится на участке площадью 19 га в границах улиц 40-летия Комсомола, Алданской и Бетонщиков. Здесь будут закрытые от проезда машин дворы, дома — от 10 до 26 этажей, — рассказал застройщик.

«Группа ЛСР» сообщает, что от свердловского Минстроя получено разрешение на строительство 300 тыс. кв. м жилья на бывшей территории завода. Высвободить площади под застройку позволила модернизация производства. Компания перенесла мощности в цех № 7, снесла открытый склад цеха № 4, дробильно-помольное отделение со складом извести, силосные банки склада цемента и золы и гаражи.

«Группа ЛСР» построит жилой квартал на месте бывших цехов завода ЖБИ. Подробности проекта 1

Сегодня мощности предприятия загружены на 100%, так как в производстве проекты жилых комплексов и Универсиады. При круглосуточном режиме работы на заводе каждый год можно изготавливать изделия для строительства 300 тыс. кв. м жилья, при работе в одну смену — 150 тыс. кв. м. Например, за последние пять лет «Группа ЛСР» вводила за год  125 тыс. кв. м (в 2020 году — 100 тыс.). Других крупных застройщиков, работающих по технологии панельного домостроения, в Екатеринбурге нет.

Ранее DK.RU рассказал, что в квартале «Екатеринбург-Сити» появится пять новых небоскребов стоимостью 50 млрд руб. Высота двух небоскребов достигнет 180 м, еще одного — 170 м, и двух — 130 м.

Мы намерены географический центр города, где располагается «Екатеринбург-Сити», превратить в центр общественного притяжения, открытый, удобный, красивый, безопасный и для его жителей, и для горожан, и для бизнеса, а по инфраструктуре и благоустройству не уступающий аналогичным локациям ведущих мировых столиц. Концепция данного проекта — это место для встреч, развития, развлечений, работы и жизни в одной локации, — Евгений Мордовин, генеральный директор «Екатеринбург-Сити».

Автор: Владимир Грибанов
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