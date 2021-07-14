«Группа ЛСР» построит жилой квартал на месте бывших цехов завода ЖБИ. Подробности проекта

Минстрой Свердловской области выдал застройщику все разрешения на строительство. Всего на бывшей территории завода ЖБИ возведут 300 тыс. кв. м жилого пространства.

«Группа ЛСР» займется строительством жилого комплекса «Малахит» на территории бывшей производственной зоны завода железобетонных изделий, сообщает 66.ru. Компания работает на строительном рынке России с 1993 г. За это время ей было построено более 1,2 млн кв. м в Екатеринбурге.

Первую многоэтажку на 21 тыс. кв. м жилья достроят в первом квартале 2024. Здание расположится по улице 40-летия Комсомола.

В настоящий момент идет разработка рабочей документации, к возведению первых домов компания планирует приступить в этом году. Будущий микрорайон расположится на участке площадью 19 га в границах улиц 40-летия Комсомола, Алданской и Бетонщиков. Здесь будут закрытые от проезда машин дворы, дома — от 10 до 26 этажей, — рассказал застройщик.

«Группа ЛСР» сообщает, что от свердловского Минстроя получено разрешение на строительство 300 тыс. кв. м жилья на бывшей территории завода. Высвободить площади под застройку позволила модернизация производства. Компания перенесла мощности в цех № 7, снесла открытый склад цеха № 4, дробильно-помольное отделение со складом извести, силосные банки склада цемента и золы и гаражи.

Сегодня мощности предприятия загружены на 100%, так как в производстве проекты жилых комплексов и Универсиады. При круглосуточном режиме работы на заводе каждый год можно изготавливать изделия для строительства 300 тыс. кв. м жилья, при работе в одну смену — 150 тыс. кв. м. Например, за последние пять лет «Группа ЛСР» вводила за год 125 тыс. кв. м (в 2020 году — 100 тыс.). Других крупных застройщиков, работающих по технологии панельного домостроения, в Екатеринбурге нет.

Ранее DK.RU рассказал, что в квартале «Екатеринбург-Сити» появится пять новых небоскребов стоимостью 50 млрд руб. Высота двух небоскребов достигнет 180 м, еще одного — 170 м, и двух — 130 м.