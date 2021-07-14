Чубайс и бывший вице-премьер Люксембурга получили доли в АФК «Система»

Спецпредставитель президента, бывший глава «Роснано» и бывший вице-премьер Люксембурга получили доли в уставном капитале компании как члены совета директоров.

Бывший глава госкорпорации «Роснано» и специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс получил 0,0038% в уставном капитале АФК «Система», сообщила компания. Ранее Чубайс вошел в состав Совета директоров «Системы».

Вместе с ним долю 0,0041% в уставном капитале «Системы» получил и Этьен Шнайдер, экс-министр обороны и вице-премьер Люксембурга. Чубайс и Шнайдер стали членами совета директоров «Системы» в июне 2020 г., в деньгах их пакеты оцениваются в 11,3 млн руб. и 12,2 млн руб. соответственно.

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Всего в обращение выпущено 9,65 трлн акций. Пакеты нарастили и другие члены совета. Основной акционер АФК «Система» — Владимир Евтушенков, ему принадлежит 59,2% акций. Еще 9,3% ценных бумаг владеют компании группы АФК, члены совета директоров и менеджмента «Системы». Оставшаяся часть ценных бумаг находится в свободном обращении.

Владимир Евтушенков в интервью говорил, что «Система» оправилась от национализации «Башнефти» в 2017 г. и выплаты 100 млрд руб. «Роснефти» в рамках мирового соглашения. «Любая компания, потеряв такие деньги, наверное, уже прекратила бы существование или занялась чем-нибудь другим. К удивлению многих — вы помните статьи того времени — мы выжили. Это уже само по себе здорово», — рассказал миллиардер.