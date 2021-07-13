Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
74,05
87,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

О чем договорились Путин и Лукашенко, подорожание авиабилетов. Главное 13 июля

О чем договорились Путин и Лукашенко, подорожание авиабилетов. Главное 13 июля
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Россия предоставит Белоруссии кредиты и будет продавать газ по цене без индексации. Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты минимум на 2%.

#НОВОСТИ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Президенты также договорились, что в 2022 г. Россия будет продавать Белоруссии газ по ценам 2021 г., без индексации. 

Авиабилеты подорожают из-за двойного медосмотра бортпроводников

Авиакомпания «Победа» повысит стоимость авиабилетов минимум на 2% из-за новых правил медосмотра бортпроводников, пишет ТАСС со ссылкой на директора по сервису лоукостера Ласло Сабо. В январе вступил в силу приказ Минздрава, который дублирует действующие федеральные авиационные правила (ФАП) и приводит к необходимости двойного медосмотра.

Сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и еще дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов, — рассказал он.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Что будет с ценами?Девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Что будет с ценами?
  • Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости COVID-19Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости COVID-19
  • «В России 68 миллионов собак и кошек. Только представьте, какой объем рынка!»«В России 68 миллионов собак и кошек. Только представьте, какой объем рынка!»
  • Приговор Тимофею Раде за участие в акции в поддержку Навального оставили без измененийПриговор Тимофею Раде за участие в акции в поддержку Навального оставили без изменений
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.