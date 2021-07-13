О чем договорились Путин и Лукашенко, подорожание авиабилетов. Главное 13 июля
Россия предоставит Белоруссии кредиты и будет продавать газ по цене без индексации. Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты минимум на 2%.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Президенты также договорились, что в 2022 г. Россия будет продавать Белоруссии газ по ценам 2021 г., без индексации.
Авиабилеты подорожают из-за двойного медосмотра бортпроводников
Авиакомпания «Победа» повысит стоимость авиабилетов минимум на 2% из-за новых правил медосмотра бортпроводников, пишет ТАСС со ссылкой на директора по сервису лоукостера Ласло Сабо. В январе вступил в силу приказ Минздрава, который дублирует действующие федеральные авиационные правила (ФАП) и приводит к необходимости двойного медосмотра.
Сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и еще дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов, — рассказал он.