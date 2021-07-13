Приговор Тимофею Раде за участие в акции в поддержку Навального оставили без изменений

Известный уличный художник и акционист, согласно приговору суда, должен некоторое время проработать дворником. Радя не согласен с приговором и ранее уже отказывался его исполнять.

Свердловский областной суд не стал изменять постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении уличного художника и акциониста Тимофея Ради, известного далеко за пределами Екатеринбурга.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что «суд рассмотрел жалобу защитника Тимофея Ради на постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга, вынесенное по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга». Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений. Постановление вступило в законную силу».

Напомним, в апреле Ленинский суд приговорил художника к 39 часам обязательных работ за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Радя вышел к скверу у Театра драмы с плакатом, на котором был написан лозунг французской революции «Мир — хижинам, война — дворцам».

После объявления решения Радя заявил, что не будет исполнять его и «лучше сядет, чем пойдет подметать улицы». Сообщалось также, что после задержания Радю трижды вызывали в суд повесткой, но художник игнорировал заседания. В итоге суд постановил принудительно привести Радю в суд.

Напомним, акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла в Екатеринбурге 23 января и собрала, по оценкам, до 5 тыс. участников. В ходе разгона толпы демонстранты закидывали полицейских снежками, следственные органы Верх-Исетского района Екатеринбурга возбудили два уголовных дела.