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«Динамо» отдают под Универсиаду. Исторический вид стадиона обещают не трогать

«Динамо» отдают под Универсиаду. Исторический вид стадиона обещают не трогать
Иллюстрация: ekburg.ru

Признанный объектом культурного наследия стадион все же передадут для спортивных игр 2023 г. Перестроить планируется много, в том числе трибуны и беговые дорожки.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Легендарный стадион «Динамо» в Екатеринбурге закроют на капремонт. Решено, что площадку будут использовать во время Универсиады 2023 г.

В областном Министерстве спорта сообщили, что планируется «привести в порядок трибуны, подтрибуные помещения, беговые дорожки, установить туалеты». При этом в ведомстве подчеркнули, что исторический облик спортивного комплекса будет сохранен.

Вопрос о финансировании работ будет рассмотрен на заседании правительства 15 июля.

Ранее DK.RU писал, что «Динамо» рискует так и не попасть в список ЮНЕСКО. Появился риск, что на объекте культурного наследия изменят трибуны. Тогда сообщалось, что комплекс могут использовать для проведения Всемирных студенческих игр 2023 г., но в исполнительной дирекции Универсиады-2023 заявляли, что не имеют планов на стадион, так как он не подходит по функционалу.

Между тем на изменения на стадионе «Екатеринбург-Арена» комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи выделил из федерального бюджета 1,2 млрд руб.

Под нужды Универсиады также будут переданы:

  • МАУ «СОК «Калининец»;
  • бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;
  • крытый каток МБУ СШ «Юность»;
  • бассейн школы «Юность»;
  • МАУ «ФОК «Соболь»;
  • Театр юного зрителя.
Автор: Александра Клименко
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