«Екатеринбурггаз» признан лучшим налогоплательщиком года

По итогам 2020 г. — 610 млн руб. во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды. На ИННОПРОМе назвали лучших налогоплательщиков Свердловской области.

АО «Екатеринбурггаз» победило в общегородском конкурсе «Лучший налогоплательщик 2020 года». Торжественное награждение четырех лучших предприятий состоялось 7 июля 2021 г. в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что деятельность победителей конкурса способствует развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и повышению инвестиционной привлекательности.

Ваш опыт прозрачного ведения бизнеса, участие в социальных мероприятиях, оказание помощи населению в борьбе с коронавирусом являются ярким примером для всего бизнес-сообщества нашего города, — заявил глава города.

АО «Екатеринбурггаз» с 1958 г. обеспечивает надежное газоснабжение потребителей и развитие газораспределительной системы столицы Урала. На сегодня потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 млрд кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тыс. абонентов среди населения. Компания ежегодно наращивает объемы строительства газораспределительных объектов. Инвестиции акционерного общества в техническое перевооружение за прошлый год превысили 485 млн руб. В 2020 г. реализованы стратегически важные для социально-экономического развития Екатеринбурга проекты, такие как газопровод высокого давления ГРС-2-поселок Компрессорный, и газопровод в районе Екатеринбург-Экспо (1,3 этап).

АО «Екатеринбурггаз», где работают свыше 1000 человек, по итогам 2020 г. перечислил во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 610 млн руб.