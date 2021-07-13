Перекресток ул. Луганской и Объездной дороги губернатор решил проверить лично

Работы на путепроводе, из-за которых в Екатеринбурге скопились пробки, в том числе в сторону аэропорта, будут ускорены. Куйвашева удивило, что днем ранее на объекте не было ни одного рабочего.

Евгений Куйвашев осмотрел развязку на пересечении ул. Луганской и Объездной дороги, из-за которой Екатеринбург встал в пробки. Губернатор распорядился ускорить ремонт на этом объекте, путепровод должны будут починить на две недели раньше, к 1 сентября.

На странице губернатора в социальной сети Instagram сказано:

«Сегодня по дороге в аэропорт заехал на путепровод на улице Луганской и посмотрел, как идет ремонт. Появились техника и рабочие, что радует. <…> Буду внимательно следить за этим участком».

12 июля Куйвашев оценил ход ремонта по веб-камерам, после чего губернатор с удивлением отметил, что на объекте нет ни одного рабочего. После этого глава подрядной организации «Уралдортехнологии» был вызван к губернатору на разговор, а глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился пересмотреть график работ таким образом, чтобы ремонт мог идти круглосуточно.

Движение на этом участке закрыто с 10 июля, из-за чего образовались огромные пробки в сторону аэропорта Кольцово, а также по улице Щербакова.

Напомним, ранее в Екатеринбурге выставили на торги дорожное «наследие Карапетяна». Работы на улицах Локомотивной, Эстонской и Викулова должны начаться 1 августа, на Братской 15 августа, на бульваре Самоцветном — 20-го. На Начдива Онуфриева и Постовского подрядчик должен выйти 1 сентября, 5 сентября в переулок Рижский, 15 сентября — на улицы Главную, Громова и Горького.

Ранее Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, рассказал о том, когда закончится ремонт мостов и путепроводов в городе.