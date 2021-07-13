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Иннопром закончился. Что дальше на повестке у уральского бизнеса?

Иннопром закончился. Что дальше на повестке у уральского бизнеса?
Иллюстрация: ЦБО

Промышленная выставка Иннопром завершила свою работу. Однако впереди у уральского бизнеса еще много интересных деловых мероприятий. Одно из таких, к примеру, организовывает ЦБО.

23 июля в Екатеринбург приедет один из самых востребованных мотивационных спикеров — летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский. Он встретится с уральскими бизнесменами на мастер-классе «Выйди за пределы».

Программа мастер-класса, организованного группой Компаний «ЦБО» — Центр Бизнес-Образования & CBO BUSINESS SCHOOL, построена на емкой параллели между управлением бизнесом и космическим кораблем.

Вопросы для обсуждения:

  • Где искать внутреннюю мотивацию? Что такое «большая» цель?
  • Как работать со стрессом и всегда оставаться в ресурсном состоянии?
  • Как управлять командой профессионалов?
  • Как раскрыть свой потенциал и начать добиваться поставленных целей?
  • Зачем заниматься саморазвитием и самосовершенствованием?

Визит Сергея Рязанского в Екатеринбург станет первым в целой череде значимых бизнес-мероприятий, которые ЦБО проведет в рамках своего 25-летия. Безусловно, мы понимаем, что в сегодняшней ситуации просто обязаны гарантировать его участникам максимальную безопасность и соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Место проведения нашего семинара — конгресс-центр отеля ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG. Архитектура объекта позволяет развести потоки людей и снижает вероятность контактов со случайными посетителями. Все участники мероприятия будут по максимуму обеспечены необходимыми средствами защиты. Отмечу также, что принять участие в семинаре Сергея Рязанцева, можно и в формате онлайн, — рассказывает Ольга Жигальцова, управляющий партнер Группы Компаний ЦБО.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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