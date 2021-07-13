Ритейл не успевает прививать сотрудников: сроки обязательной вакцинации сдвигаются

Нехватка вакцин, сезон отпусков и очереди в пунктах вакцинации мешают компаниям сферы торговли и услуг довести уровень вакцинации до необходимых 60%.

Компании розничной торговли в основном не успеют вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников в июле, пишет «Коммерсантъ». По данным Минпромторга, сейчас в Москве привиты 45% сотрудников непродовольственных сетей и 25% работников продуктового ритейла, в Московской области — 42% и 28% соответственно, в целом по стране — примерно 27,5% и 5%. Всего обязательная вакцинация 60% работников розничного ритейла, общепита, сферы услуг и ряда других сфер введена в 22 субъектах РФ, при этом адекватной статистики по вакцинированным нет ни у властей, ни у бизнеса.

Привить 60% сотрудников в Москве и Московской области успеют только несколько сетей, а в остальных регионах и компаниях сроки сильно сдвигаются. К примеру, на один крупный торговый центр в Омске выдали всего 20 доз. По словам представителя Минздрава, сейчас ожидают транзита примерно 1,4 млн доз, но поставки могут задерживаться на неделю, особенно в отдаленные регионы.

Хотя ежедневно темпы вакцинации возрастают, в том числе и благодаря совместным с властями усилиям, процесс замедляется физическим отсутствием сотрудников из-за отпусков, дефицитом вакцин по целому ряду регионов, перерывами в снабжении препаратом частных клиник,— заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (куда входят в том числе X5 Group, «Магнит», Auchan, «Лента»).

Сейчас темпы вакцинации от коронавируса иногда превышают 800 тыс. человек в сутки, отметили в Минпромторге. При этом единственный дистрибутор вакцины «Спутник V», компания «Нацимбио», признает, что из-за неравномерного спроса со стороны регионов у отдельных субъектов в поставках приоритет.

По данным газеты, из-за этих проблем Минпромторг уже раздумывает попросить руководство регионов сдвинуть сроки обязательной вакцинации и ввести негласный мораторий на штрафы, так как части компаний угрожает временное закрытие из-за несоблюдения сроков.

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Тем временем во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации от коронавируса врачей. Медработники, не сделавшие прививку, с 15 сентября «не смогут больше работать» и получать зарплату, уточнил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек, например, в учреждениях культуры, станут пускать привитых или людей с отрицательным ПЦР-тестом, а с августа пропуск понадобится для посещения баров, ресторанов, кафе, а также для входа в автобусы, поезда и самолеты.